Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Sivasspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Son Dakika Güncel Galatasaray - Sivasspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Galatasaray - Sivasspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

1 saat önce

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Başkan Otyakmaz, Türk Telekom Stadı'nda oynana maçın ardında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Otyakmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İyi performans gösterdik ama maalesef ligde Galatasaray'a karşı burada şimdiye kadar 3 puan alamadık. Bugün çok yaklaşmış olmamıza rağmen yine kazanamadık. Özellikle ikinci yarıda gösterdiğimiz mücadeleden dolayı teknik ekibi ve oyuncuları kutluyorum. İkinci yarıda çok pozisyon bulduk ama olmadı."

Galatasaray - Sivasspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Mecnun Otyakmaz, Galatasaray, Sivasspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:55 Kaynak: AA
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