Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzon deplasmanına çıkacak
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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzon deplasmanına çıkacak

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzon deplasmanına çıkacak, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, 12 karşılaşmada aldığı 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan topladı.

Trabzonspor ise 6 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda 22 puan elde etti.

Dört sakat, bir cezalı

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde dört futbolcunun sakatlığı, bir oyuncunun da cezası bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Adem ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Adem Büyük ve Younes Belhanda, Trabzonspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda ligin 14. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Trabzonspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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