Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Başakşehirli İrfan Can: Avrupa'da oynamak istiyorum

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Denizlispor'u 2-0 yendikleri maçın ardından transferi hakkında konuştu.

İrfan Can, "Performansımı çok yeterli bulmuyorum. Benim de hedeflerim var, performansımı daha da artırmalıyım. Sezon sonunda takımımla şampiyon olup inşallah Avrupa'ya transfer olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun adı uzun zamandır Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.