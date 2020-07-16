Galatasarayda son dakika! Hulk bombası patlıyor - Son Dakika

Galatasarayda son dakika! Hulk bombası patlıyor

Son Dakika haberi... Galatasaray'a Hulk müjdesi. İşte detaylar.

Son Dakika haberi... Galatasaray'a Hulk müjdesi. İşte detaylar...

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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Shanghai SIPG forması giyen Hulk ile ilgilendiği belirtiliyordu ki oyuncu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız, kulübü Shanghai SIPG ile olan kontratını uzatmayacağını belirtti ve Çin'den gelen başka teklifleri de değerlendirmeyerek ülkeden ayrılmak istediğini aktardı.


Globo Esporte'ye konuşan Hulk, "Sözleşme yenilemek istemediğimi söyledim. Şimbi birkaç ülkeden teklifler var. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden, Brezilya'da şampiyonluk yarışı veren harika kulüpler var. Çin'den de var ama artık burada oynamak istemiyorum. Çalışmalarını sürdürüyorum ve en iyi seçimi yapmayı, fiziksel olarak iyi olmayı temenni diliyorum" ifadelerini kullandı.


Bugüne kadar transferlerinde etkin olan bir gücü de devre dışı bıraktığını aktaran Brezilyalı oyuncu, "Para faktörünü ön plana koymuyorum. Doğrudan nerede daha mutlu olacağımı düşünüyorum. Zamanım var ve temsilcilerimi dinliyorum. Henüz hiçbir şeye karar vermedik. Kesin olan şudur ki Aralık ayında serbest kalacağım" dedi.


Hulk'un açıklamaları sonrası Brezilya basını, oyuncuyla ilgilenen kulüpleri açıklarken ismi net şekilde belirtilen tek ekip Galatasaray oldu. 33 yaşındaki oyuncuya daha önce forma giydiği Rusya ve Portekiz'den ilgi olduğu belirtilirken Galatasaray'ın da onu istediğine yönelik ifadelere yer verildi.


Yıldız oyuncu için ülkesi takımlarının da devrede oldukları belirtiliyor. Hulk'un 33 yaşında ülkesine dönmeye sıcak bakabileceği de aktarılanlar arasında.

Çin Halk Cumhuriyeti, Galatasaray, Shanghai, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 08:28 

Son Dakika Spor Galatasarayda son dakika! Hulk bombası patlıyor - Son Dakika Spor
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