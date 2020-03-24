Galatasaraylı futbolculardan Terim ve Albayarak'a geçmiş olsun mesajları - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolculardan Terim ve Albayarak'a geçmiş olsun mesajları - Son Dakika Spor

Galatasaraylı futbolculardan Terim ve Albayarak'a geçmiş olsun mesajları

17 dakika önce

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, korona virüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Galatasaraylı futbolculardan Terim ve Albayarak'a geçmiş olsun mesajları, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, korona virüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.


Sarı-kırmızılı futbolcuların sosyal medya hesaplarından paylaştığı geçmiş olsun mesajları şöyle:


Fernando Muslera


"Birçok savaş kazandın. Her zaman kazandığını, bir kez daha herkese göster. Hocam hepimiz seni çok seviyoruz."


Okan Kocuk


"Geçmiş olsun Fatih hocam, sen her şeyi kazandın. Bunu da kazanacaksın. Yanındayız. Geçmiş olsun Abdurrahim başkanım, yine o neşeli günlerimize döneceğiz. Yanındayız."


Ahmet Çalık


"Sevgili Fatih hocam, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim daha sağlıklı bir şekilde başta ailenize,camiamıza ve bütün sevdiklerinize kavuştursun.Her vakit dualarımızdasınız."


Marcao


"Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin, ve min şerri külli zi ayn." Duanın anlamı: Allah'ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin."


Adem Büyük


"Hocam, siz bir ulusa her zaman ve her şartta güçlü kalmayı, asla pes etmemeyi öğrettiniz. Bu zorluğu da aşarak yeniden birlikte olacağımıza eminim. Biz çocuklarınız, yanınızdayız!"


Ryan Donk


"Çok geçmis olsun hocam!!!! Hemen iyileşirsin inşallah. "


Jimmy Durmaz


"Dualarım tüm hastalarımızla beraber. İnşallah her şey normale dönecek. Hocam Fatih terim in ve ikinci başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın en kısa sürede hastalığı atlatmalarını diliyorum. Tüm doktorlarımıza ve hemşirelerimize yardım edebilmek ve güvende olmak için lütfen evde kalalım. "


Atalay Babacan


"Bu zor günler de geçecek hocam. Daha nice başarılara koşacağız. Seninleyiz ve bir kez daha #BirlikteYeneceğiz"


Taylan Antalyalı


"Sevgili Hocam, Allah acil şifalar versin. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz. Dualarımız sizinle."


Sofiane Feghouli


"Bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam Fatih Terim. Her zamanki gibi güçlü ve kararlı ol! Allah'tan sana acil şifalar vermesini diliyorum."


Mario Lemina


"İnşallah en kısa sürede iyileşeceksin. Tanrıya inanıyor ve gücüne güveniyorum hocam."


Radamel Falcao


"Tüm dualarım seninle hocam, iyileşmeni diliyorum. "


Yunus Akgün


"Vazgeçmemeyi biz sizden öğrendik hocam, daha kazanacağımız çok şampiyonluklar, kaldıracağımız çok kupalar var bu zorluğun da üstesinden hep birlikte geleceğiz #birlikteyenecegiz #FatihTerim"


Jesse Sekidika


"Geçmiş olsun hocam."


Henry Onyekuru


"Geçmiş olsun hocam. Sen gerçek bir savaşçısın, en kısa sürede aramıza döneceğine inanıyorum." - İSTANBUL

Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler
Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu         
16:34
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı         
15:12
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor         
09:49
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi         
08:10
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 02:38:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaraylı futbolculardan Terim ve Albayarak'a geçmiş olsun mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]