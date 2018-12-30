Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı Veteranlar, Almanya'da Şampiyon!

Galatasaraylı Veteranlar, Almanya'da Şampiyon!

1 saat önce

Galatasaray'ın eski yıldızlarından oluşan veteran takımı, Saarland eyaletindeki Saarbrücken kentinde düzenlenen organizasyonun final maçında Köln ile karşılaştı.

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Galatasaray'ın eski yıldızlarından oluşan veteran takımı, Saarland eyaletindeki Saarbrücken kentinde düzenlenen organizasyonun final maçında Köln ile karşılaştı. Aralarında Evren Turhan, Faruk Atalay, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan ve Hasan Kabze gibi isimlerin de yer aldığı sarı-kırmızılı veteran takımı, Köln'ü 6-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'nın Saarland eyaletindeki Saarbrücken kentinde düzenlenen Efsaneler Kupası olaylı geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar zor anlar yaşadı. Alman basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı taraftarlarla ev sahibi taraftarlar arasında kavga çıktı. Bunun üzerine polisler olaylara müdahale etti ve çoğu biletsiz olduğu iddia edilen Galatasaray taraftarlarını salondan uzaklaştırdı.

Polisin iki Galatasaray taraftarını gözaltına aldığı, iki yaralının da hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bu kişilere adam yaralamak ve kamu düzenini bozmak suçlamalarından soruşturma açıldığı belirtildi. Yaralayıcı aletler ile meşaleler ele geçirildiği de kaydedildi. Ayrıca Belçika'dan turnuvayı izlemeye gelen 120 kişilik bir Galatasaraylı taraftar grubunun ise kontrol noktalarında olay çıkardığı iddia edildi. Polisin bu gruba müdahale ettiği ve salona almadığı aktarıldı. Soruşturma açılan 2 taraftarın bu gruptan olan biri 19, diğeri 21 yaşında iki taraftar olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı eski yönetici ve futbolcu Cüneyt Tanman ile veteran takımı oyuncuları, Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall'in Saarbrücken'deki kabrine de ziyarette bulundu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:25 

Galatasaray, Köln, Almanya, Güncel
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