Gamze Açar'ın şüpheli ölümü soruşturmasında 3 tutuklama - Son Dakika

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Açar'ın termal otelin beşinci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanığın, "Olaydan kısa süre önce dört kez belli aralıklarla çığlık sesi duydum. Daha sonra 'pat' diye bir ses duydum" dediği öğrenildi.

17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Açar, 31 Ekim'de saat 08.30 sıralarında Kızılcahamam ilçesindeki bir termal otelin beşinci katından şüpheli bir şekilde düşerek ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Açar'ı hastaneye kaldırdı. Açar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı, Açar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda söz konusu otel odasında yapılan incelemelerde yerde kırık içki şişeleri olduğu belirlendi. Öte yandan, odadaki duvara sabit şekilde olan televizyonunda kırık olduğu görüldü. Otel odasında ve Açar'ın düştüğü yerde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, otel görevlilerinden güvenlik kameralarının kayıtlarını istedi. Görevliler, kameraların bozuk olduğunu, kayıtların bulunmadığını söyledi. Daha sonra müşteri kayıtlarını inceleyen polis, Açar'ın isminin kayıtta bulunmadığını tespit etti. Otelle ilgili idari işlem başlatılırken, genç kızın otele kaçak sokulduğu belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla R.D., M.D, M.E.D., H.G. ve E.E., gözaltına alındı.

Açar'ın WhatsApp üzerinden iş görüşmesi yaptığı tespit edilen R.D., ifadesinde, Açar ile 30 Ekim'de iş görüşmesi yaptıklarını belirterek, "Bana, kendisini Keçiören ilçesinde verdiği adresten almamı istedi. Saat 02.30 sıralarında otele geldik. İçki kullanıp kullanmadığını sordum. Kullandığını söyledi. Odada Gamze Açar, ben ve M.E.D. vardı. İçki içtikten sonra kendi isteğiyle birlikte olduk. Bir ara 'bana uyuşturucu bul' dedi. Sanki uyuşturucu krizine girmiş gibi hareketler yaptı. Ben önce önemsemedim. Sonra yine birlikte olurken, aynı hareketlerini sürdürdü. Birden ilişkiye ara vererek kıyafetlerini giydi. Oda iki gözlüydü. Ben öbür tarafa girdiğimde, balkonun kapasının açılma sesini duydum. Sonra çığlık sesi geldi. Balkona çıktığımda atladığını gördüm" dedi.

Olay sırasında otelde bulunan bir tanığın ise ifadesinde, "Olaydan kısa süre önce dört kez belli aralıklarla çığlık sesi duydum. Daha sonra 'pat' diye bir ses duydum" dediği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, olay sırasında odada bulunan R.D. ile M.E.D. ve ifadesinde gece bir ara odaya uğradığını söyleyen M.D.'yi "cinsel saldırı" ve "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları, diğer şüpheliler H.G. ve E.E.'yi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, R.D., M.E.D. ve M.D.'nin tutuklanmasına karar verirken, diğer şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. - ANKARA