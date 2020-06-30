Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 741'e ulaştı - Son Dakika

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 741'e ulaştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 bin 741'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 bin 741'e yükseldi.

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Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede toplam 294 bin 867 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi. Ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 390 artarak 17 bin 741'e ulaştığı belirtildi. Kovid-19 nedeniyle toplam 112 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 bin 268 kişinin iyileştiği aktarıldı. Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Gana'da başkent Akra 9 bin 858, Ashanti 3 bin 615, Western 1556 ve Central 972 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika kıtasında vaka sayısı 398 bini geçti

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 398 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bine yaklaştı.


Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana, Cezayir ve Kamerun olarak sıralandı.


Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 22:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 741'e ulaştı - Son Dakika

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