Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu - Son Dakika

Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yakalanan PKK'lı teröristin üzerinden, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın tabancası çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bismil'de düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist İbrahim Halil Ercan yakalandı. ÇOK SAYIDA TEÇHİZAT ELE GEÇİRİLDİ Operasyonda, 2 el bombası, 5 elektrikli infilak kapsülü, telsiz, tabanca, 5 fişek, 2 dizüstü bilgisayar, toplatma kararı bulunan kitap, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütsel doküman ele geçirildi. ÜZERİNDEN GARA ŞEHİDİNİN TABANCASI ÇIKTI Gözaltına alınan teröristin üzerinde bulunan tabancanın, terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve Gara'da şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'ya ait olduğu tespit edildi. Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika

Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Her şey bir anda oldu! Önce yol ortasında birbirine saldırdılar sonra yaralılarını alıp yok oldular

Müge Anlı'nın programında aranıyordu! Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu

Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi

Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek

Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı

Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler