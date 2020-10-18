Gastronomi şehrinin keşfedilmemiş lezzeti: "Patlıcan böreği" - Son Dakika

Gastronomi şehrinin keşfedilmemiş lezzeti: "Patlıcan böreği"

18.10.2020 11:15

Afyonkarahisar'da taş fırında toprak tepside pişirilen ve içerisinde hamur işi olmayan keşfedilmemiş yöresel lezzeti "patlıcan böreği" damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor.

Afyonkarahisar'da taş fırında toprak tepside pişirilen ve içerisinde hamur işi olmayan keşfedilmemiş yöresel lezzeti "patlıcan böreği" damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor.

Gaziantep ve Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'ın yöresel lezzeti patlıcan böreği, yapılışının zahmetli olmasının yanı sıra içerisinde hamur bulunmamasıyla dikkati çekiyor.

Kızartılmış patlıcan, soğan, yumurta ve kıymanın toprak tepsiye serilerek taş fırında pişirilen patlıcan böreği, üçgen şeklinde kesilerek servis ediliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Tansu Çelik, AA muhabirine, patlıcan böreğini özel kılan unsurun, Erenler Mahallesi ile Hocalar ilçesinde atalık tohumlardan yetiştirilen ve semt pazarlarında "kuzu eti" diye satılan lezzetli patlıcanlardan yapılması olduğunu söyledi.

Adını böbrek gibi kesilmesinden alıyor

Kentte çok sayıda patlıcan yemeği bulunduğunu ancak sıra ve davet organizasyonlarının olmazsa olmazının bu börek olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Türk mutfağında börek, ince yufkalardan ve sebzelerden oluşan bir hamur işidir. Ancak gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın patlıcan böreği ise içerisinde un barındırmayan bileşenlerinde soğan, yumurta ve kıymadan oluşan hafif bir sebze böreğidir. Afyonkarahisar'da bu yemeğe patlıcan böreği denmesinin sebebi de 'börek mantığı' ile düşünülüp kenarları yüksek bir tepsiye harcının yayılması ve fırında pişirilmesinin ardından börek şeklinde kesilerek servis edilmesinden adını alıyor."

Çelik, patlıcan böreğinin coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışma yapıldığını da anımsattı.

"Müşterileriden çok güzel geri dönüşler alıyoruz"

Şehirde yöresel yemeklerin yapıldığı restoranın sahibi Ayşe Safkurşun ise "Şehrimize özgü bu yemeğimiz genellikle ara sıcak olarak biliniyor. Restoranımızda bu yemeğimizi sürekli yapıyoruz. İlk defa tadacak müşterilerimiz öncesinde hamur işi şeklinde geleceğini düşünüyor. Daha sonra lezzeti tattıklarında ise müşterilerimizden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta bazı insanlardan ilginç bulanlar da oluyor. Tadını beğenenler bazen ellerine aldıkları kağıt ve kalemlerle 'Ayşe hanım lütfen tarifini yazar mısınız?' diye ricada bulunuyor." yorumunda bulundu.

Gastronomi şehrinin keşfedilmemiş lezzeti: Patlıcan böreği
Gastronomi şehrinin keşfedilmemiş lezzeti: Patlıcan böreği
Gastronomi şehrinin keşfedilmemiş lezzeti: Patlıcan böreği
Gastronomi şehrinin keşfedilmemiş lezzeti: Patlıcan böreği

Gastronomi, Afyon, Hatay, tat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gastronomi şehrinin keşfedilmemiş lezzeti: 'Patlıcan böreği' - Son Dakika

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