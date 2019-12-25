GAÜN'de Gaziantep'in Kurtuluşu konferansı - Son Dakika
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GAÜN'de Gaziantep'in Kurtuluşu konferansı

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kültür ve Medeniyet Topluluğu tarafından düzenlenen Milli Mücadele Müzesi Müdürü Murat Dağ'ın konuşmacı olarak katıldığı Gaziantep'in Kurtuluşu Konferansı gerçekleşti.

GAÜN'de Gaziantep'in Kurtuluşu konferansı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kültür ve Medeniyet Topluluğu tarafından düzenlenen Milli Mücadele Müzesi Müdürü Murat Dağ'ın konuşmacı olarak katıldığı Gaziantep'in Kurtuluşu Konferansı gerçekleşti.


Murat Dağ, geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu'nun sözde Ermeni Soykırımını senatodan geçirmesi ve onaylaması üzerine, konferansta yaptığı sunumunda Amerika'nın Antep Savunmasındaki etkin rolü hakkında bilgi verdi.


Murat Dağ, konuşmasında 19. yüzyılda Osmanlı coğrafyasındaki buhranlı havanın misyonerlerin çok sayıda tesis kurmasını ve Anadolu'da yayılmasını kolaylaştırdığını belirtti. Amerikalı misyonerlerin Osmanlı coğrafyasında çok rolü olduğunu belirten Dağ, Amerikan Misyoner Teşkilatı'nın 1810 yılında Amerikan Board Şirketi kurulduğunu söyledi. Dağ, "Misyonerlerin Osmanlı coğrafyası iştahını kabartıyor. Osmanlı coğrafyasına geldikleri tarih ise 1811. Bu tarih 19. Yüzyıldaki Osmanlı Devleti için buhranlı yıllar tam da misyonerlerin sevdiği yayılma alanları. 19. Yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti'nde misyonerlerin faaliyetleri sonrası 624 okul, 436 ibadethane açılıyor ve bin 317 misyoner görevlendiriliyor. Bu ciddi bir sıkıntı çünkü bu misyonerlerin hedef kitlesi Ermeniler. Bu açtıkları tesislerle birlikte özellikle Anadolu coğrafyasında zengin, aristokrat bir Ermeni burjuvazisi oluşturuyor. Misyonerlerin amacı, dinsizler arasında Hristiyanlığı yaymak, bizim hedefimiz dinsiz kitle diyerek, Anadolu'daki emellerini bu şekilde beyan ediyorlar"


Bugün Gaziantepliler için övünç günü


GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül ise konuşmasında, "Bugün Gaziantepliler için övünç günü ve Gaziantepliler bunu sonuna kadar hak ediyor. Yaklaşık 11 ay boyunca bu şehir, destansı bir şekilde hiçbir yerden destek almadan, tamamen kendi kıt imkanlarıyla savunuldu. Bu manada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği gazilik unvanını Gaziantep sonuna kadar hak ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Murat Dağ, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:38 Kaynak: İHA
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