GAÜN öğrencilerinden Gümrük Müdürlüğü'ne gezi - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAÜN öğrencilerinden Gümrük Müdürlüğü'ne gezi - Son Dakika

GAÜN öğrencilerinden Gümrük Müdürlüğü'ne gezi

6 saat önce

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu Lojistik Programı Öğrencileri, Öğr. Gör. Ayca Özceylan koordinesinde Gaziantep Gümrük Müdürlüğüne düzenlenen inceleme gezisine katıldı.

GAÜN öğrencilerinden Gümrük Müdürlüğü'ne gezi, System.String[]

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu Lojistik Programı Öğrencileri, Öğr. Gör. Ayca Özceylan koordinesinde Gaziantep Gümrük Müdürlüğüne düzenlenen inceleme gezisine katıldı.


Gezi kapsamında Gaziantep Gümrük Müdürlüğü'nde Transit Servisi, Muayene Servisi, Gözetim Servisi, Yabancı Araçlar Kayıt Servisi birimlerinin çalışanlarından bilgi alan öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada görüp, okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkanı buldu.


Birim tanıtımları sonrasında Gümrük Md. Yrd. Zihni Günenç yaptığı sunum ile Lojistik Bölümü öğrencilerine sahadan bilgiler vererek, öğrencilerin merak ettiği birçok konuyu yaşanmış örnekleriyle anlattı.


Öğr. Gör. Ayca Özceylan ise gezi hakkında, "Öğrencilerimize derslerde ne kadar teorik bilgi versek de bu bilgiler uygulama esnasında bazı durumlarda farklı oluyor. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu olarak bu gibi teknik gezilerle öğrencilerimize hem iş ortamında uygulamayı göstermekte hem de öğrencilerimiz mezun olmadan onları iş şartlarına ve hayata karşı motivasyonlarını arttırıp onları daha bilgili, geleceğe karşı donanımlı hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Gaziantep Gümrük Müdürü Ahmet Durmuş, Gümrük Md. Yrd. Zihni Günenç ve Gümrük Müdürlüğü Şefi Makbule Gencer GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan'ı makamında ziyaret etti.


Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan, öğrencilerin gelişimi için bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek, Gaziantep Gümrük Müdürü Ahmet Durmuş, Gümrük Md. Yrd. Zihni Günenç, Gümrük Müdürlüğü Şefi Makbule Gencer ve katkıda bulunan Gaziantep Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evlilik vaadiyle 27 bin 500 lira dolandırıldı
Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:15:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GAÜN öğrencilerinden Gümrük Müdürlüğü'ne gezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]