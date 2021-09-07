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Gazapizm'den Akhisar'da unutulmaz konser - Son Dakika

Gazapizm'den Akhisar'da unutulmaz konser

07.09.2021 08:26
Gazapizm'den Akhisar'da unutulmaz konser, System.String[]

Akhisar Belediyesi Kurtuluş Haftası etkinliklerinin son günü 6 Eylül Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılında ünlü rap sanatçısı Anıl Murat Acar (Gazapizm) sahne aldı.

Gazapizm seslendirdiği şarkılarıyla Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Akhisarlılar ezbere bildikleri Gazapizm repertuvarına gecenin başından sonuna dek eşlik ettiler.

Akhisar Belediyesi'nin organize ettiği ve Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet konser alanında gerçekleştirilen ücretsiz konserlerde, Gazapizm, Akhisarlı hayranlarıyla buluştu. Akhisar'ı yıkıp geçen Gazapizm, sevilen şarkılarını bu kez Akhisarlı sevenleri için canlı olarak seslendirdi. Konser alanını binlerce kişinin doldurduğu gözlemlenirken, sanatçının sevilen şarkıları hayranları tarafından da beğeni ile dinlendi.

Sahneye çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisarlıların 99. kurtuluş yıldönümünü kutlarken daha sonra sahneye CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen çıktı. Milletvekili Özgür Özel, Akhisarlıların Besim Dutlulu'yu Belediye başkanı olarak seçerek doğru kararı verdiğini ve böylesi unutulmaz konserlerin Akhisar halkı ile buluştuğunu ifade etti. Özel, daha sonra Manisa ve çevre illerden gelen tüm izleyicilere iyi eğlenceler diledi.

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında hafta boyunca Zeynep Bastık, Melek Mosso, Hüsnü Arkan, Ceylan Ertem, Mor ve Ötesi sahne alırken Gazapizm konseri ile son buldu. Konser sonrası duygu ve düşünceleri alınan vatandaşlar, hayata geçen konserlerin Akhisar tarihinde ilk defa olduğunu belirterek keyifle eğlendiklerini ve bu konserler sayesinde moral bulduklarını ifade etti.

Gazapizm'den Akhisar'da unutulmaz konser

Besim Dutlulu, Gazapizm, Akhisar, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gazapizm'den Akhisar'da unutulmaz konser - Son Dakika


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