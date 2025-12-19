Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı - Son Dakika
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

19.12.2025 03:20
Gazeteci Levent Gültekin, İstanbul Bebek'te bir kafede oturduğu sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gelişmeyi avukatı Çağrı Çetin duyururken, Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve ifadesinin Bilişim Şube'de alınacağı öğrenildi.

Avukat Çağrı Çetin, müvekkili gazeteci Levent Gültekin'in gözaltına alındığını açıkladı.

"MÜVEKKİLİM GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı. Gültekin'in 01.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

BİLİŞİM ŞUBEDE İFADESİ ALINACAK

Levent Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve yarın ifadesinin Bilişim Şube'de alınacağı öğrenildi.

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

53 yaşındaki Gültekin Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisansını, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Medya sektöründeki kariyerine 1995'de Yeni Şafak'la başladı. Farklı departmanlarda çalıştıktan sonra 2000'de genel müdür oldu. 2000'in sonunda buradan ayrılıp haftalık Gerçek Hayat dergisini çıkardı.

2007'de Star Medya Grubu'nda, 2009'da Cine5 Medya Grubu'nda üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2010'da Cine5'ten de ayrılınca köşe yazarlığı ve yorumculuğa başladı.

Kaynak: İHA

