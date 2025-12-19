Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Avukat Çağrı Çetin, müvekkili gazeteci Levent Gültekin'in gözaltına alındığını açıkladı.
Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı. Gültekin'in 01.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.
Levent Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve yarın ifadesinin Bilişim Şube'de alınacağı öğrenildi.
53 yaşındaki Gültekin Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisansını, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.
Medya sektöründeki kariyerine 1995'de Yeni Şafak'la başladı. Farklı departmanlarda çalıştıktan sonra 2000'de genel müdür oldu. 2000'in sonunda buradan ayrılıp haftalık Gerçek Hayat dergisini çıkardı.
2007'de Star Medya Grubu'nda, 2009'da Cine5 Medya Grubu'nda üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2010'da Cine5'ten de ayrılınca köşe yazarlığı ve yorumculuğa başladı.
