Gazeteci-yazar Osman Akkuşak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gazeteci-yazar Osman Akkuşak son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden Yeni Şafak gazetesindeki yazılarıyla tanınan usta gazeteci ve yazar Osman Akkuşak, son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci-yazar Osman Akkuşak son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden Yeni Şafak gazetesindeki yazılarıyla tanınan usta gazeteci ve yazar Osman Akkuşak, son yolculuğuna uğurlandı.

Akkuşak için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, cenaze namazı öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada "Osman Akkuşak kültür dünyamızın, basın dünyamızın, eğitim dünyamızın hafızasıydı. Bu hafızayı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz." dedi.

Akkuşak'ın her yaştan insanla kolayca dost olabilen, birikimlerini, hatıralarını onlarla paylaşmaktan mutluluk duyan ve katıldığı sohbet meclislerine neşe katan bir değer olduğunu anlatan Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Osman Akkuşak'ın yakın dönem Türkiye tarihinin usta edebiyatçılarına dair çok özgün hatıraları vardı. Maalesef bu hatıralar kendisiyle birlikte toprağa gitti. Hayattayken binlerce yazı kalemi almasına rağmen bunları kitaplaştırmak noktasında hep çekimser kaldı. İnşallah bundan sonra kendisini sevenlerin, özellikle yayıncı dostlarımızın bu yazıları derleyerek editöryal süzgeçten geçirerek kitaplaştırması hem onun aziz hatırasının yaşatılması hem de değerli fikirlerinin gelecek nesillere taşınması anlamında önemli bir hizmet olacaktır.

Osman Akkuşak garip yaşadı garip göçtü. Son yıllarda Pendik'te Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatını sürdürüyordu. TYB İstanbul Şubesi olarak ziyaretlerimizi devam ettirdik. Her ziyaretimizde büyük memnuniyet duyduğunu ifade ediyordu."

"Osman Akkuşak'ın adı yaşatılmalı"

Yeni Şafak gazetesinin usta yazara vefa gösterdiğinin altını çizen Bıyıklı, "Hayattayken Yeni Şafak ona bir aile oldu ve hayatının son anına kadar da yazılarının istediği şekilde yayınlanması noktasında ona güzel bir imkan sundu." diye konuştu.

Osman Akkuşak adının kütüphane, okul, kültür merkezi gibi yerlere verilerek aziz hatırasının yaşatılmasının gerekliliğini dile getiren Bıyıklı, "Akkuşak sadece sıradan bir yazar ya da kalem erbabı değil aynı zamanda kadim kültürün taşıyıcı ve devam ettiricilerindendi. Osman amca Türkçesiyle, hitabetiyle, konuşmasıyla ve İstanbul kültürünü şahsında yaşamasıyla tam bir Osmanlı beyefendisiydi, İstanbul beyefendisiydi." değerlendirmesini yaptı.

"Milli eğitim tarihine ve basına büyük hizmetleri geçti"

Kültür tarihçisi ve yazar Dursun Gürlek, "Osman Akkuşak ağabeyimiz son İstanbul efendilerinden biriydi. Milli eğitimden gelmiş, aynı zamanda köşe yazarlığı da yapan çok önemli bir şahsiyetti, Allah rahmet eylesin." dedi.

Akkuşak'ın hem milli eğitim tarihine hem de basına büyük hizmetleri geçen, eşi benzeri az bulunan insanlardan biri olduğunu belirten Gürlek, şunları söyledi:

"Bu hizmetlerinden dolayı hayırla anılacak bir insandır. Malum Peygamber Efendimizin de bu konuda hadisi var, 'İnsan öldükten sonra dünya ile alakası kesilir ama 3 sınıf insanın kesilmez, onlar eser bırakan insanlar.' buyuruyor. Osman ağabey gerek yetiştirdiği öğrencileriyle gerek yazdığı yazılardan istifade eden okuyucularıyla gerçekten hayırlı hizmetlere imza attı. Bu demektir ki Osman ağabey fani dünyadan ayrılsa dahi bıraktığı eserleriyle ikinci ömrünü yaşayacak. Ne mutlu ona, ikinci ömrünü yaşayanlara ne mutlu. Osman Akkuşak beyefendi işte böyle bahtiyar insanlardan biriydi mekanı cennet olsun."

Usta yazarın sohbetlerine katıldığını ve aralarında özel sohbetlerin de olduğunu dile getiren Gürlek, "Son zamana kadar yazılarımı okur, arar, tebrik ederdi. Yeni Şafak gazetesinde yazıyordu. Bazen bana 'Dursuncuğum keşke sen de yazsan.' derdi. Şimdi ben de Yeni Şafak'ta yazıyorum." şeklinde konuştu.

Gürlek, Akkuşak'ın yazılarından ilgi alanına girenleri kesip sakladığını ve halen arşivinde Osman Akkuşak imzasını taşıyan çok sayıda yazı bulunduğunu sözlerine ekledi.

Cenaze namazına Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Albayrak, Nuri Albayrak ve Kazım Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Can Kemal Özer, Medya Sanat Merkezi (MSM) Başkanı İsmail Halis, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, yazarlar Muzaffer Doğan, Mehmet Nuri Yardım, Ahmet Kot ve Mekki Yassıkaya'nın yanı sıra kültür, edebiyat ve medya dünyasından pek çok isim katıldı.

Osman Akkuşak'ın cenazesi, Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.

Osman Akkuşak kimdir?

Kütahya'da 20 Ağustos 1931 tarihinde dünyaya gelen Osman Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi ve lise müdürlüğü yaptı. Usta yazar, bir dönem Milli Eğitim Bakanlığının "İlim ve Sanat Eserleri Bürosu" başkanlığı görevini üstlendi.

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünü de yapan Akkuşak, ayrıca Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu, Türkiye Edebiyat Cemiyeti ile Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nde çeşitli görevlerde bulundu.

Bini aşkın makale ve incelemeye imza atan Akkuşak, yazı hayatına ise 1952 yılında başladı. Akkuşak'ın yazıları "İstanbul Ekspres", "Son Telgraf", "Adalet", "Zafer", "Dünya", "Tercüman", "Son Havadis", "Zaman", "Güneş", "Ortadoğu", "Yeni Şafak" ve "Türkiye" gazetelerinde okurlarla buluştu.

Akkuşak'ın "Süratli Öğretmen Kılavuzu" isimli eseri 1966 yılında yayınlanırken, yayına hazır eserleri arasında ise "Türk Edebiyatı Tarihi", "Atasözleri", "Emet Destanı" (piyes), "Kompozisyon kitabı", "Batı Dillerinden Gelen Kelimeler Sözlüğü" ve "Osmanlıca -Türkçe Sözlük" çalışması bulunuyor.

Yeni Şafak, İstanbul, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 18:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazeteci-yazar Osman Akkuşak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonsporlu Sörloth, Leipzig'e transfer olmak istiyor Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devraldı Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasından yana Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı Teknoloji devi Apple yeni iPad'ini tanıttı! Eski modele fahiş zam geldi Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var
Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü         
20:38
9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi         
20:20
Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı         
19:57
Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı         
19:47
9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı         
18:59
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu         
16:04
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Haberi olmadan adına kredi çekilen öğretmen, 65 bin lira dolandırıldı Haberi olmadan adına kredi çekilen öğretmen, 65 bin lira dolandırıldı         
10:48
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Burcu Kıratlı, Burcu Kıratlı, "Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın" diyen Şevval Şahin'e öfke kustu         
08:17
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Canan Kaftancıoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti         
07:42
36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün kendisine ait tesisinin olmaması dikkat çekiyor 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün kendisine ait tesisinin olmaması dikkat çekiyor         
00:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 00:28:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteci-yazar Osman Akkuşak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei