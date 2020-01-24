Gazeteci yazar Uğur Mumcu Sinop'ta anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci yazar Uğur Mumcu Sinop'ta anıldı - Son Dakika

Gazeteci yazar Uğur Mumcu Sinop'ta anıldı

6 saat önce

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Sinop'ta anıldı.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu Sinop'ta anıldı, System.String[]

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Sinop'ta anıldı.


Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen programa CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan ile bazı gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu'nun ülke adına çok büyük bir kayıp olduğunu belirterek, "Sayın Mumcu, meslek hayatı boyunca cesareti ve kararlı duruşu ile ön plana çıkmıştır. Maalesef belli güçler tarafından katledilmiştir. Bir kez daha kendisini özlemle anıyoruz." dedi.

Grup, saygı duruşunda bulunarak meydanda yer alan Uğur Mumcu heykeline karanfil bıraktı.

Uğur Mumcu, Karadeniz, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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