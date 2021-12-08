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Gazeteci Yılmaz Yalçıner, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gazeteci Yılmaz Yalçıner, son yolculuğuna uğurlandı

08.12.2021 17:34

Muğla'da dün sabah hayatını kaybeden gazeteci Yılmaz Yalçıner, son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da dün sabah hayatını kaybeden gazeteci Yılmaz Yalçıner, son yolculuğuna uğurlandı.

Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, kardeşi Ömer Yalçıner'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Yalçıner'in arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yılmaz Yalçıner'in örnek aldığı şahsiyetler arasında olduğunu belirterek, "Hepimize Allah'tan geldik. Yine ona döneceğiz. Bugün de Yılmaz ağabey rahmeti rahmana yolculuğa çıktı. Rabb'im bu ebedi yolculuğunda rahmetiyle muamele eylesin. Davası için çile çeken, bedel ödemeyi her zaman göze alan bundan çekinmeyen bir ağabeyimizdi. Yazısıyla, eylemiyle, tutumuyla, duruşuyla hayatında örnekti." dedi.

Turan, son dönemde Yalçıner'le birkaç defa telefonla görüşme şansı olduğunu ifade ederek, Yalçıner'in son gününe kadar inancı için çarpışmaya devam ettiğini söyledi.

Yazar Selahaddin Eş Çakırgil de ölümünü düşünerek yaşamanın güzel bir hayatı inşa edeceğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şimdi burada yatan kardeşimiz dünyalara sığmıyordu ama şimdi bir tabutun içinde. Hepimiz için aynı akıbet var. Ben Yılmaz'ı 1975'ten beri tanıyorum, 47 senelik bir hikaye. Sultan Alparslan'ın mezar taşında 'Horasan ellerinden Anadolu'ya kadar sığmayan Alparslan şimdi burada yatıyor' yazıyor. Bizim neslimizde en faal, en coşkulu, en heyecanlı ve davasına samimiyetle inanan ve inandığı dava için gereken fedakarlıkları seve seve göze alabilen bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin."

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ise Yalçıner'i yazılarıyla tanıdığını kaydederek, örnek şahsiyetlerin yaşarken kıymetinin bilinmesinin önemini vurguladı.

Cenaze namazının ardından, Yalçıner'in cenazesi Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.

Yılmaz Yalçıner kimdir?

1946'da Ankara'da doğan Yalçıner, Hacettepe İstiklal İlkokulu, Cebeci Ortaokulu ve Ankara Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu, ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan 1972'de mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başlayan Yalçıner, Ankara'da "Resimli Posta", "Kudret", "Zafer", "Hür Anadolu", "Adalet" gazetelerinde çalıştı. İstanbul'da ise "Bugün", "Bizim Anadolu", "Son Havadis" ve "Sebil" adlı haftalık gazetelerde ressam, sayfa sekreteri, köşe yazarı ve yazı işleri müdürlüğü görevleri üstlendi.

Milli Gazete ve Yeni Devir'de de yazılar yazan Yalçıner, Ankara'da "Kuvay-ı Milliye" (1965), "Milli Adım" (1966) ve "Vesika" (1975) adlı aylık dergileri çıkardı.

Yalçıner, 1978'de haftalık "Şura", 1979'da "Tevhid" adlı gazeteleri okurlarla buluşturdu. Bir süre cezaevinde kalan Yalçıner, 1991 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı ve çalışmalarını daha sonra haftalık "Cuma" dergisi ile "Akit" gazetesinde sürdürdü.

Gazeteci Yılmaz Yalçıner, son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Yılmaz Yalçıner, son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Yılmaz Yalçıner, son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Yılmaz Yalçıner, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul, Ankara, Cenaze, Muğla, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazeteci Yılmaz Yalçıner, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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