Gazeteciler Cemiyetinden "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteciler Cemiyetinden 'Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi' konferansı - Son Dakika

Gazeteciler Cemiyetinden "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi" konferansı

15 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) tarafından mali olarak desteklenen ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından uygulanan "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi" başlıklı projenin ilk yıllık konferansının açılışı başkentte yapıldı.

Gazeteciler Cemiyetinden

Avrupa Birliği (AB) tarafından mali olarak desteklenen ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından uygulanan "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi" başlıklı projenin ilk yıllık konferansının açılışı başkentte yapıldı.

Konferansa, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, çok sayıda gazeteci, akademisyen ve diplomat katıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, burada yaptığı konuşmada, gazeteciliğin basın ve ifade özgürlüğünün hakim olduğu bir ortamda yapılmasının önemini vurgulayarak, "Bu konular AB'nin genişleme ve katılım süreçlerinde çok önem verdiği unsurlardır. Basın özgürlüğünü desteklemek, AB'nin kendi içinde ve dışında gerçekleştirmeye çalıştığı temel bir unsurdur." dedi.

Berger, AB Komisyonunun, siyasi etki ve müdahale, medyanın sahiplik yapısında yoğunlaşma, gazetecilere yönelik baskı ve şiddet gibi göstergeler ışığında basın özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Gazetecilerin kamuoyuna hakikatleri aktarma sorumluluğu taşıdığına dikkati çeken Berger, medyaya ilişkin durumun bir yandan çalışma koşulları ile ilgili zorlukların diğer yandan da tarafsız kalmaya çalışmak ve yalan haberle mücadele gibi konuların gündemde olduğu bir alan olarak ele alındığını vurguladı.

AB'nin, bir yandan gazetecilerin çalışma koşullarına dair hukuki konuların hayata geçirilmesi ve basın özgürlüğüne ilişkin mevcut durumu gözeterek diğer yandan da projeler üzerinden mali yardımlar sağlayarak gazetecilere destek olduğunu anlatan Berger, "AB'ye katılım süreci içerisinde medyanın ve üye ülkelerin mutlaka böyle bir fondan yararlanmasını ve adımlarını sağlam atmasını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkilerine dair, fasıllar açılırsa müzakerelerin ilerleyeceğine dair yanlış bir inanış olduğunu söyleyen Berger, sadece AB mevzuatının gereklilikleri sağlandıkça fasılların açılabildiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i dün kabul ettiğini hatırlatan Berger, bu ziyarete ilişkin, "Burada tek bir mesaj var; diyaloğu açık ve dürüst şekilde sürdürmek ve aynı zamanda çok yapıcı şekilde çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konferansta ayrıca ilk kez düzenlenen Basın Onur Ödülü de Altan Öymen'e verildi.

Gün boyu sürecek konferans kapsamında tiyatro ve sinema sanatçısı Elvin Beşikçioğlu'nun "Sanat ve Özgürlük" konulu konuşması, Basın ve İfade Özgürlüğü Raporunun sunumunu, 2020 Basın Evi Destek Aracı çerçevesinde verilecek destekler hakkında bilgi verilmesi ve bu çerçevede geçen yıl desteklenen çalışmalarla ilgili panelin yanı sıra "Kamu Yayıncılığı" ve "Yerel Medya ve Basın İlan Kurumu" panelleri de gerçekleştirilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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