Gazetecilik Ailesi: Ökkeş Özekşi ve Çocukları

Gaziantep'te yaşayan sürekli basın kartı ve yerel gazete sahibi Ökkeş Özekşi, kızı Leyla Özekşi Polat ve oğlu Serdar Özekşi ile birlikte aynı mesleği yapmanın gururunu yaşıyor.

Gaziantep'te doğan 71 yaşındaki gazeteci Ökkeş Özekşi, gazetecilik mesleğine ilk adımını 1977 yılında attı. Spor muhabiri olarak göreve başlayan Özekşi, uzun yıllar muhabirlik yaptıktan sonra 1994 yılında kendi gazetesini kurma kararı verdi. İlk olarak spor haberlerinin yer aldığı Spor27 Gazetesini kuran Özekşi, daha sonrasında ise gazetenin ismini Gaziantep27 Gazetesi olarak güncelledi. Yarım asırdır gazetecilik yapan ve 32 yıldır yerel gazete sahibi olan Özekşi, Gaziantep'in duayen gazetecileri arasında yer alıyor.

Oğlu ve kızı da babalarının izinden gitti

1977 yılında başladığı mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Özekşi'nin 46 yaşındaki kızı Leyla Özekşi Polat ve 49 yaşındaki oğlu Serdar Özekşi de babalarının izinden giderek gazeteci oldu. Oğlu ve kızı ile birlikte 32 yıl önce kurduğu yerel gazetenin yayın hayatını el birliğiyle sürdüren Özekşi, mesleğine olan bağlılığını ve saygısını ilk günkü heyecanla devam ettiriyor. Meslek hayatındaki her günü titizlikle yaşayan Özekşi, her gün sabahın erken saatinde oğlu ve kızı ile birlikte gazetenin yolunu tutuyor. Meslek hayatında çok sayıda muhabir yetiştiren deneyimli gazeteci Özekşi, hem genç meslektaşlarına hem de topluma örnek oluyor.

Siyah beyaz sayfalarla başladığı gazetecilik serüvenine teknoloji ve yapay zeka çağında devam ediyor

Siyah beyaz sayfalarla başladığı gazetecilik yoluna dijital olarak devam eden Özekşi, her gün düzenli olarak köşe yazısını yazıp, gazete yayına girmeden önce de son imla kontrolünü yapıyor. Daktilo sesi, mürekkep kokusu ve teleksin ritmi gibi nostaljik unsurlarla gazete hazırladığı dönemlerden yapay zeka, sosyal medya ve dijital platformların etkili olduğu günlere gelen Özekşi, gazetecilik mesleğinin artık yeniden şekillendiği bu dönemde de mesleğini severek sürdürüyor. Genç gazetecilerin yetişmesinde de rol alan Özekşi, mesleğinde çocuklarına da yıllardır öncülük ediyor. Çeşitli ulusal gazetelerin temsilciliğinin yanı sıra TV'lerde spor yorumculuğu da yapan Özekşi, sahibi olduğu gazeteyi ise 32 yıldır çıkarıyor.

"Çok etkili olan bir gazete haline geldik"

Gazeteciliğin meşakkatli ancak çok güzel bir meslek olduğunu söyleyen Ökkeş Özekşi, gazeteciliği çok sevdiğini belirtti. Oğlunun ve kızının desteğiyle okuyucularına hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirten Özekşi, "Geriye dönüp baktığımızda 32 yıl olmuş. 32 yıl boyunca Gaziantep'e halkın gözüyle bakan, halkın sorunlarını dile getiren ve her şeyi yazabilen, her şeyi değerlendirip yazarlarıyla, kadrosuyla, muhabirleriyle ve tüm ekibiyle çok ciddi çalışan, çok etkili olan bir gazete haline geldik. Ulusal bir niteliğe kavuştuk ve çok etkili olduğumuzu söyleyebilirim. Dijitale de dönüş sağladık. İnternet sayfamız faaliyete geçti. Bu sefer de yerelden, ulusala, ulusaldan da dünyaya hitap etmeye başladık. Yaptığımız haberlerle, değerlendirmelerle, yazar kadromuzla sadece Gaziantep'i konuşan, Gaziantep'in sorunlarını dile getiren, Gaziantep'i anlatan siyasetçilerle, bürokrasiyle ve iş dünyasıyla iyi diyalog içinde olan ama gerektiğinde eleştiren bir mekanizma yürüten bir gazete konumuna geldik" dedi.

"Gaziantep'e çok sayıda muhabir, yazar ve gazeteci kazandırdık"

Meslek hayatında çok sayıda muhabir yetiştirdiğini belirten Özekşi, "Gaziantep'e gerçekten çok sayıda muhabir, yazar ve gazeteci kazandırdık. Burası bir okuldu. Çocuklarımda gazeteciliğe ilgi gösterdiler ve 'biz de yaparız' dediler. Biz nasıl geçmişte erkenden bu işe başladıysak, çocuklarımda erken yaştan itibaren bu mesleği yapmaya başladı. Son derece de çok iyi anlaşıyoruz ve en büyük özelliğimiz ofiste birbirimize hiç 'baba, kızım ve oğlum' diye hitap etmeyiz. İş sadakatine son derece bağlı olduğumuz için mesleğimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Babam bizim yol göstericimiz oldu"

Babasının izinden gittiği için çok mutlu olduğunu ve mesleğin tüm inceliklerini babasından öğrendiğini ifade eden Leyla Özekşi Polat ise, "Yaklaşık 29 yılı bulan bu süreçte babam ve kardeşimle birlikte çalışıyorum. Muhabirlikle başladığım serüven bugünlere kadar geldi. Gaziantep'te gazeteciliğin zorluklarını, sıkıntılarını, huzurunu, mutluluğunu burada yaşadım. Biz Gaziantep'te köklü bir gazeteyiz. Sloganımız güvendiğiniz gazetedir. Halkı doğru bilgilendirme, doğru haber yapma, kamuoyu oluşturma bizim gazetecilik prensiplerimizdendir. O yüzden halk, Gaziantep'in protokolü, bürokrasisi herkes gazetemize güvenir. Biz her şeyin en ince ayrıntısına kadar mutfakta öğrendik, burada piştik ve yolumuza bu şekilde emin adımlarla devam ediyoruz. Babam ve ağabeyimle aynı mesleği yapmak çok güzel bir duygu. Çünkü babamdan inanılmaz bilgiler öğrendik. Haber yazma dilini, bir haberde nasıl soru sorulur, nasıl dik durulur, babamdan öğrendik. Bu mesleğin nasıl, ne şekilde icra edileceğini bize babam öğretti. Babam bizim yol göstericimiz oldu, biz de onun gösterdiği yolda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Babamızın yolundan gittiğimiz için mutluyuz"

Mesleğini seçerken babasından etkilendiğini belirten Serdar Özekşi de, "Gazete dağıtımıyla başladım. Yürüyerek gazete dağıtırdık. Gaziantepspor sevgimiz olduğu için Gaziantepspor'un spor haberleriyle ilgilenmeye başladım. Daha sonra sayfa editörlüğü ve gazetenin tasarımını yapmaya başladım. Kimisi 'baba ve kardeşle' çalışılmaz diyebilir ama bana göre öyle değil. Gayet başarılıyız. Babamızın yolundan gidiyoruz. Babamızın bize öğrettiği doğrulardan dolayı oldukça mutluyuz ve babamızın yolundan gittiğimiz için gerçekten mutluyuz" diye konuştu. - GAZİANTEP