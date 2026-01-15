Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti - Son Dakika
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

15.01.2026 10:33
Kayseri'de terör gazisi Ferdi Çatal, kumar borcu nedeniyle bunalıma girerek 17 Aralık 2016'da gazi olduğu durakta intihar etti. İntihar etmeden önce veda videosu çeken Çatal, "Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey 'bir seferden bir şey olmaz' diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum" dedi.

Kayseri'de terör gazisi Ferdi Çatal, gazi olduğu durakta intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal, iddiaya göre, kumar borcu dolayısıyla bunalıma girdi. Sabah saatlerinde gazi olduğu durağa gelen Çatal, burada intihar etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Gazi Ferdi Çatal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Çatal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

"KUMAR OYNAYAN EN SON HAYATIYLA KUMAR OYNAR"

İntihar etmeden önce veda videosu çeken Çatal, "Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim. Ailemle, herkesle aram bozuldu. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey "bir seferden bir şey olmaz" diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum" dedi.

KASTAMONU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan, intihar eden Gazi Ferdi Çatal'ın, memleketi Kastamonu'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

