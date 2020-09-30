Gazi Üniversitesinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Gazi Üniversitesinden Azerbaycan'a destek

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik başlattığı saldırılar sonucunda meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan'a bir destek mesajı da Gazi Üniversitesinden geldi.

Gazi Üniversitesinden Azerbaycan'a destek, System.String[]

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik başlattığı saldırılar sonucunda meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan'a bir destek mesajı da Gazi Üniversitesinden geldi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız yaptığı açıklamada, üniversitenin Rektörlük binasını Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile donattıklarını belirterek, "Gazi Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren Türk milletinin değerlerine sahip çıkarak bu değerleri gelecek nesillere aktarma, farkındalık oluşturma, yeryüzünün neresinde olursa olsun Türk dünyasını bir bütün olarak kucaklayıp onların kederine, sevincine ortak olma anlayışını benimsemiştir. Her zaman sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Birlikte inşa ettiğimiz 'tek millet iki devlet' olan ortak kimliğimiz sadece Ermenistan'a karşı değil"

Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlattığı savunma harekatını sonuna kadar desteklediklerini belirten Rektör Yıldız, "Ortak tarihimiz, ortak inancımız, ortak coğrafyamız ve ortak irademiz üzerinden birlikte inşa ettiğimiz 'tek millet iki devlet' olan ortak kimliğimiz, sadece Ermenistan'a karşı değil. Bu dostluk ve kardeşliği kendisi için risk gören bütün ülkelere karşı da en büyük gücümüz olarak görüyor ve yaşatmakta ısrar ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda üniversite yönetimi olarak yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'ı uluslararası hukuka aykırı bir şekilde işgal altında tutan Ermenistan'ın 28 Eylül 2020 tarihinde sivil yerleşim yerlerindeki Azerbaycanlı savunmasız, masum kardeşlerimizin üzerine ağır silahlarla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğünü ve halkını korumak için başlattığı savunma harekatını sonuna kadar destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kardeşlerimiz en kısa sürede gerçek vatanlarıyla buluşacaktır"

Azerbaycan topraklarının işgalden kurtulması temennisinde bulunduklarını belirten Rektör Yıldız, "Gazi Üniversitesi mensubu olarak bizler, tarihsel süreç içinde Türkistan coğrafyasının bir parçası olan, bir millet, iki devlet olarak gördüğümüz Azerbaycanlı şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz hak yerini bulacak, işgal altındaki Yukarı Karabağ ile diğer Azerbaycan toprakları ve buralarda yaşayan kardeşlerimiz en kısa sürede gerçek vatanlarıyla buluşacaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun" diye konuştu. - ANKARA

Gazi Üniversitesinden Azerbaycan'a destek
Gazi Üniversitesinden Azerbaycan'a destek
Gazi Üniversitesinden Azerbaycan'a destek

Gazi Üniversitesi, Azerbaycan, Ermenistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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