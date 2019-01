Gaziantep 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Başladı

Vali Gül; "Bilgiden ziyade bilgiye erişimi öğretmemiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın himayelerinde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Gaziantep toplantısında eğitim camiasına hitap eden Vali Gül, bilgiden ziyade bilgiye erişimin öğretilmesi gerektiğini kaydetti.

Bilginin sürekli geliştiğini ve değiştiğini vurgulayan Vali Gül; "Öncelikle çocukların akademik başarının yanında sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere yönelmesi lazım. Farklılıklarımızı zenginlik görerek, tek tip insan yetiştirmeden,iyi insan, vicdanlı insan yetişmesi için onlara bir yol haritası göstermemiz gerekiyor. Daha da önemlisi bilgiden ziyade bilgiye erişimin, bilgiye nasıl erişileceğini öğretmemiz lazım. Bilgi gelişiyor, bilgi değişiyor. Şu an bilim üretenlerin yüzde yetmiş beşi hayatta. Bu şu anlama geliyor; şu an kullandığımız bilimin dörtte üçü son elli yılda ürettiklerimiz. Muhtemelen gelecek on on beş yılda ürettiklerimiz bütün insanlık tarihi boyunca üretilen bilim kadar bilgi olacak. Bilgi önemli ama bilgiye, kütüphaneye erişim, kütüphane kullanma kültürünün oluşması daha önemli" dedi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de tekli eğitime geçileceğini ve bunu için bazı fiziki eksikliklerin olduğunu aktaran Vali Gül, şu an inşaatı devam eden ve son altı ay içerisinde biten yaklaşık dört bin dersliğin yapıldığını söyledi.

Cumhuriyet tarihi boyunca Gaziantep'te 2002'ye kadar yapılan toplam derslik sayısının 5 bin sekiz yüz ve şu an yapılan toplam derslik sayısının 19 bin civarında olduğunu ifade eden Vali Gül; "Devam eden ve kabul aşamasında olan da 4 bin dersliğimiz var. Geldiğimiz nokta ve eğitime yapılan yatırım itibariyle çok önemli bir yatırım yapıldığını görüyoruz. Ama buna rağmen 4 bin ilave dersliğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Eğitimde öğretmen, öğrenci ve veliyle ilgili konuların odak noktasının öğretmenler olduğunu bildiren Vali Gül, veliyi de öğrenciyi de eğitimin içine katması gerekenlerin öğretmenler olduğunu dile getirdi.

"Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor"

Oğuzeli'nde başlayan ve tüm Gaziantep'te devam eden "Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında gönüllü öğretmenlerin öğrencileri evlerinde ziyaret ederek velilerle birlikte kitap okuduğunu belirten Vali Gül, "Böylelikle hem velileri evlerinde ziyaret etmiş oluyoruz, hem öğrencinin hangi şartlarda yaşadığını görüyoruz. Veliye vermek istediğimiz mesajı veriyor ve onu okula davet ediyoruz. Bunun dışında da velinin ve öğrencinin okumasını sağlayarak toplumda farkındalık oluşturmuş oluyoruz. Bunu yapabilirsek meselinin önemli bir kısmını halletmiş olacağız" ifadelerini kullandı. Gazi şehir okul meclislerinden de bahseden Vali Gül, bu meclislerle çocukların ve kadınların daha çok katılımcı olmaları, kitap okumaları, sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri yapmaları, özgüvenlerini geliştirmeleri ve iletişimlerini güçlendirmelerini hedeflediklerini söyledi.

"Bütün öğrencilerin bir mesleğinin olması lazım"

Öğrencileri geleceğe hazırlarken mesleki eğitime yönledirmek gerektiğini vurgulayan Vali Gül; "Meslek lisesi çok önemli, bütün öğrencilerimizin doktor, mühendis, öğretmen olamayacağını biliyoruz. Ama bütün öğrencilerimizin elinde bir mesleğinin olması, kendi ayaklarının üstünde durması lazım. Bunun için de ortaokuldan başlayarak öğrencilerimizi meslek lisesine yönlendireceğiz. Sınavlı okulları kazanamayanlar için sağlıklı, mutlu ailesiyle kendisiyle barışık ve kendi ayaklarının üzerinde duran öğrenciler yetiştirmemiz lazım" diye konuştu.

Gaziantep 542 spor kulübüyle hedefi ikiye katladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm Türkiye'de 250 spor kulübü kurma hedefi bulunduğunu ve Gaziantep olarak 542 spor kulübüyle bu hedefin ikiye katlanıldığını aktaran Vali Gül; "Okullarımızda okul spor kulüpleri kuruyoruz. Dönem başında 8 tane kulübümüz vardı, şu an 542 okul spor kulübümüz var. Hedefimiz tüm okullarda okul spor kulüpleri kurmak. Spor kulüplerinde gerekli olan tüm ihtiyaçlar da bu ay içerisinde tamamlanacak. Okul spor kulüpleri sadece kâğıt üzerinde istatistiki olarak bulunan kurumlar değil gerçekten hayata geçen ve 50 bin lisanslı sporcunun spor yaptığı bir faaliyet olmuş olacak. Daha güzel tarafı şu ki Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ikinci yüz günlük eylem planında bütün Türkiye'de 250 spor kulübü kurma hedefi vardı. Biz Gaziantep olarak bu sayıyı ikiye katladık" dedi.

Sporla ilgili Türkiye'de örnek bir çalışma yapılacağını da bildiren Vali Gül, bütün okullarda basketbol ve voleybol sporu yapılabilecek sahalar yapılacağını ve tüm bu çalışmaların üç ay içerisinde Gaziantep'teki bütün okulların bahçelerinde hazır olacağını aktardı. Vali Gül, dış ilçeler için de çok sayıda halı saha yapılacağının da müjdesini verdi.

Toplantıya Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, sivil toplum kuruluşları ve eğitim camiasının temsilcileri katıldı.