Gaziantep, 2025'te Turizmde Rekor Kırdı
Gaziantep, 2025'te Turizmde Rekor Kırdı

10.01.2026 10:14
Gaziantep, 2025 yılında 2 milyonu aşkın turist ağırlayarak turizmde rekor kırdı.

Gastronomisi, müzeleri, kültürü, doğal zenginlikleri ve tarihi alanları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam eden Gaziantep, 2025 yılında turizmde rekor kırdı.

Dünyanın en eski 10 şehri arasında bulunan, Osmanlı döneminden kalan tarihi han, bedesten, cami ve çarşılarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gelen turistlerin ilk durağı olan Gaziantep, 2025 yılında da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Eşsiz güzellikleriyle, tarihi yapılarıyla, Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere müzeleriyle yerli ve yabancı turistlerin değişmez rotası haline gelen Gaziantep, her yıl ağırladığı turist sayısı bakımından tarih ve kültür turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Gaziantep yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor

Ticaret ve sanayi faaliyetlerinin yanı sıra kültürü, müzeleri, tarihi alanları ve gastronomisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam eden Gaziantep'te konaklayan turist sayısında geçen yıla oranla büyük artış yaşandı. Gastronomi ve kültür turizmindeki potansiyeliyle turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay almaya başlayan Gaziantep'te 2020 yılındaki Covid-19 salgını ve 2023'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Gaziantep turizmi, 2025 yılında rekor kırdı.

Gaziantep, 2025 yılında 2 milyonu aşkın kişiyi ağırladı

2024 yılında son 20 yılın turist rekorunun kırıldığı Gaziantep'i 2025 yılında ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 21 bin 138 olarak açıklandı. Günü birlik ziyaret eden turist sayısıyla birlikte Gaziantep, 2025 yılında 2 milyonu aşkın kişiyi ağırladı. Konaklayan turist sayısının önceki yıllara göre yüzde 6 oranında arttığı Gaziantep'te hedeflenen 2 milyon turist hedefine ulaşıldı.

Konaklayan turist sayısında büyük artış

Zeugma Antik Kenti, Rumkale, Zeugma Mozaik Müzesi, Yesemek Açık Hava Müzesi, Hamam Müzesi, 25 Aralık Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi, Gaziantep Kalesi gibi çok sayıda tarihi ve turistik değere sahip Gaziantep, artık günü birlik ziyaret edilen şehir olmanın yanı sıra kente gelenlerin konakladığı turizm ili oldu. Sanayi, ticaret ve gastronominin yanı sıra müzeler kenti olarak da anılan Gaziantep, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği şehirler arasında yer almayı sürdürdü. Her yıl daha fazla turist ağırlamak ve turizm pastasından daha büyük pay almak için tüm imkanlarını kullanan ve bunun karşılığını da son yıllarda almaya başlayan Gaziantep'te konaklayan turist sayısında büyük artış görüldü.

Gaziantep'te hedef 3 milyon turist

2025 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kıran Gaziantep'te yeni hedef ise 3 milyon turisti gazi şehirde ağırlamak. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2025 yılının turizm verileri ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Gaziantep'i 2025 yılında ziyaret eden turist sayısının 1 milyon 21 bin 138 olduğunu açıklayan Vali Çeber, kentte konaklayan turist sayısının yüzde 6 oranında arttığını duyurdu.

"Çok daha yukarıları hedefliyoruz"

Vali Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz 12 binin üzerinde yatak kapasitesiyle bölgemizdeki en fazla yatak kapasitesine sahip şehir ve yatak sayımız yeni yapılan tesislerle her geçen gün artıyor. 2025 yılında Gaziantep'i 1 milyon 21 bin 138 turist ziyaret etti. Dünya ve bölge konjonktürüne rağmen ilimiz bu yıl geçen yıla göre konaklayan turist sayısını yüzde 6 oranında artırdı. Önümüzdeki dönemde ziyaretçi turist sayısında çok daha yukarıları hedefliyoruz. Bu şehir inşallah ileride adından çok daha fazla söz ettirecek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

