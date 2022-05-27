57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika
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57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

27.05.2022 20:30

Gaziantep'te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi, organizasyonun 3. gününde gerçekleştirildi.

Gaziantep'te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi, organizasyonun 3. gününde gerçekleştirildi.

Şahinbey Spor Salonu'ndaki törende yer alan Gaziantep Valisi Davut Gül, bir spor şehri olduklarını söyledi.

Kentte 1 milyonun üzerinde genç nüfus olduğunu belirten Gül, "Gaziantep bütün okullarında spor kulüpleri bulunan, yaklaşık 200 bin lisanlı öğrenci sporcusu olan bir şehir. Bu tür etkinliklerle taçlanması şehrimize ve bu çalışmalara daha da şevk veriyor." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insana, spora ve sporcuya yatırım yapmak için büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

Sporla birçok şeyin başarılabileceğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın ortasında büyük bir savaş var. Ukrayna Milli Takımı'nın buraya getirilmesiyle ilgili federasyonlarımızla çalıştık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak büyük destek verdik. Çocukların ölmemesi, gençlerin istediği geleceğe kavuşması, herkesin ama herkesin bu dünyada yaşaması için sizinle birlikte daha çok spor yapmamız gerekiyor. Çünkü insanlar tanımadığının, bilmediğinin düşmanıdır. Bugün bir aradaysanız eğer, bu dostluktur, kardeşliktir, empatidir, muhabbettir, rahmettir ve kuvvettir. Dünyanın gençlerin bu kuvvetine, sporun bu gücüne ihtiyacı var."

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası kapsamında dünyada ilk kez engellilere yönelik Para Karate Avrupa Şampiyonası'nın da yapıldığına dikkati çeken Şahin, gençlerin kendilerini kanıtlayıp, "Spor şehri Gaziantep" anlayışını bütün dünyaya yayacaklarını aktardı.

Şahin, "Savaşın bittiği, herkesin yaşadığı bir dünyayı gençlerle kuracağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Bocek: "Bu şampiyona yeni bir fırsat oldu"

Avrupa Karate Federasyonu Birinci Başkan Vekili Jiri Bocek, karate ailesinin salgın nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini, bu nedenle büyük uluslararası etkinlikler düzenlemenin her zamankinden daha da çok önemli hale geldiğini belirtti.

Bocek, "Bu şampiyona, sporun gücünü, gelişimini ve popülerliğini göstermek için yeni bir fırsat oldu. Kıtadaki en iyi sporcuların, yeteneklerini göstermek için en iyi koşulları bulacağından eminim. Gaziantep'te heyecan ve güzel anılarla dolu bir şampiyona geçireceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ise Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na 510 elit sporcunun katıldığını belirtti.

Törende daha sonra halk oyunları ekibi sahne aldı.

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

YORUMLAR
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Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın resmi açılışı yapıldı Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın resmi açılışı yapıldı 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başladı 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika


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