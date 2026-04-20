Gaziantep Büyükşehir’den kurumsal kapasiteyi güçlendirecek 3 yeni proje

20.04.2026 09:40
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolle turizm, ihale süreçleri ve enerji verimliliği alanlarında üç önemli proje hayata geçirilecek. Çalışmaların kurumsal kapasiteyi güçlendirmesi hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, belediyenin kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik üç önemli proje hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu’nun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, belediye personelinin farklı alanlardaki yetkinliklerinin artırılması ve kurumsal işleyişin daha etkin hale getirilmesi hedeflendi.

TURİZM VE TANITIM ALANINDA YENİ DÖNEM

Protokol kapsamında hayata geçirilecek “Gaziantep Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi ve Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimi” ile belediye personelinin turizm ve tanıtım alanındaki bilgi birikiminin artırılması amaçlanıyor. Bu proje doğrultusunda, güncel turizm trendleri, dijital ve geleneksel tanıtım yöntemleri üzerine eğitimler verilecek. Böylece Gaziantep’in turizmde rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir destinasyon yönetimi anlayışının kurumsal düzeyde güçlendirilmesi hedefleniyor.

KAMU İHALE SÜREÇLERİNDE ETKİNLİK ARTACAK

“Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi” projesi ile belediye bünyesinde ihale süreçlerinde görev alan personelin mevzuata uyum düzeyinin yükseltilmesi planlanıyor. Eğitimler sayesinde ihale hazırlığı, sözleşme yönetimi ve uygulama süreçlerinde standartlaşma sağlanarak kurumsal işleyişin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu adımın, kamu hizmetlerinde şeffaflık ve verimliliği artırması bekleniyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖN PLANDA

Üçüncü proje olan “Doğal Yaşam Parkı Detaylı Enerji Etüdü ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı” ile parkın enerji tüketim yapısı kapsamlı şekilde analiz edilecek. Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmada, enerji tasarrufu sağlayacak sürdürülebilir çözümler geliştirilecek. Bu sayede hem çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunulacak hem de belediyenin enerji yönetimi kapasitesi güçlendirilecek.

Haber: Mehmet Güngördü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık 44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
Şanlıurfa’da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru

09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:44
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
08:07
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
06:57
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 09:54:47.
