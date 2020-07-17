Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: "Önümüzde 2 maç, alınacak 6 puan var" - Son Dakika

Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: "Önümüzde 2 maç, alınacak 6 puan var"

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, ligin kalan 2 maçını da kazanmak istediklerini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, ligin kalan 2 maçını da kazanmak istediklerini bildirdi.

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Büyükekşi, yazılı açıklamasında, ligin sonuna doğru yaklaşmalarına rağmen hala sezon yeni başlamış bilinciyle hareket ettiklerini bildirdi.

Kalan iki maçı da kayıpsız atlatarak ligi en iyi noktada bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Büyükekşi, Süper Lig'e yeni yükselmiş bir takım olmalarına rağmen alkışlanacak bir performans sergilediklerini kaydetti.

Büyükekşi, geride kalan 32 haftada taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir takım olmanın haklı gururunu yaşadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Gaziantep şehrimiz, yönetimimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız el ele vererek büyük bir aile havasında sezon geçiriyoruz. Sezon başında 'bu takım küme düşer' yorumu yapanlar oldu ama hiçbir zaman ilk 10 hedefimizden geri adım atmadık. Bugün ligde bulunduğumuz konuma bakınca 8. sırada ve hala aynı heyecanla, hırsla futbol oynayan bir takım olmayı başardık. Hiçbir zaman ne rakip, ne de maç ayırt ettik. Futbolcularımız her zaman en iyisini vermek uğruna mücadele ettiler ve şu anda son iki maç kala ligin hem en rahat takımıyız hem de en korkulan. Bu gerçekten kolay elde edilmiş bir başarı değil ve sözümüzü tutmaya bu kadar yaklaşmamız bizleri de memnun ediyor. Son iki maçımızdan da puanlarla ayrılarak mevcut konumumuzu korumak istiyoruz."

Türkiye'de "Hedefsiz takımlar, karşılaşmalara motive olamazlar" inanışını gösterdikleri mücadeleyle tersine çevirdiklerini bildiren Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Rakiplerimizin konumuna, durumlarına her zaman saygımız bulunuyor ancak sahaya çıkınca sadece kendi işimize odaklanıyoruz. Nasıl olsa ligde kaldık diye bir algı ne yönetimimizde, ne de takımımızda oldu. Hala aynı ciddiyetle teknik direktörümüz Sumudica da takımımızı hazırlıyor, futbolcularımız da aynı bilinçle çalışmalarını sürdürüyor. Ligde kalma mücadelesi veren takımlarla oynadığımız karşılaşmalarda dahi sahaya koyduğumuz karakter bunun en güzel örneği. Demek ki burada futbolcularımıza da bazı şeyleri doğru yansıtmayı başarabilmişiz. Gaziantep şehrini mutlu etmek için yola çıktık ve kamuoyunun alkışını da sonuna kadar hak ettik. İlerleyen yıllarda da bu tablonun üzerine koyarak, Gaziantep şehrini hak ettiği yerlere futbolda da çıkarmak istiyoruz."

Mehmet Büyükekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid) salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından çıktıkları maçları kaybetmediklerini, bu anlamda da ligdeki tek takım olduklarını hatırlatarak, bu unvanı elde eden takımın her kesimine teşekkür etti.

"Önümüzde alınacak 6 puan var"

Sezonun son iki maçında Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezonun son iç saha maçında hafta sonu Kasımpaşa'yı konuk edeceğiz. Gönül isterdi ki pandemi süreci olmasın ve taraftarlarımızla birlikte sezonun son maçını oynayalım ama insan sağlığının en öncelikli durumda olması gereken bu günlerde, sadece hayal kurabiliyoruz. Taraftarımızla büyük başarılara imza atacağız. Onlar tribünde olmasalar bile her zaman destek ve dualarını hissediyoruz. İnşallah ilk olarak Kasımpaşa maçını, sonra da deplasmanda Yeni Malatyaspor maçlarını kazanarak hem onları mutlu edeceğiz hem de ligi ilk 8 takım arasında bitireceğiz. Ben takımımızın bunu başaracağına gönülden inanıyorum. Önümüzde 2 maç, alınacak 6 puan var."

Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: 'Önümüzde 2 maç, alınacak 6 puan var' - Son Dakika Spor
YORUMLAR (2)
  • seneye: Seneye küme düşme potasında olursanız son maçlar dada böyle düşünürsünüz.Bu senenin rahatlığı ile söylenmiş boş sözler bunlar.Bunu kulağınıza küpe yapın seneye göreceğiz sizi... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mekansız : Peki bende sormak istiyorum yarın öbür gün sizde alttaki takımların durumuna düşerseniz ne olacak o zaman kim size maç verecek Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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