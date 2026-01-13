Gaziantep FK, Kocaelispor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Gaziantep FK, Kocaelispor'u 1-0 Yendi

13.01.2026 20:34
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet elde etti.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Harun Reşit Güngör

GAZİANTEP FK: Zafer Görgen – Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Ogün Özçiçek, Gassama (Dk. 66 Sorescu), Camara, Maxim (Dk. 66 Melih Kabasakal), Yusuf Kabadayı (Dk. 87 Gidado), Bayo (Dk. 76 Lungoyi)

KOCAELİSPOR: Jovanovic – Muharrem Cinan, Dijksteel, Smolcic, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Agyei), Keita, Petkovic, Linetty (Dk. 46 Rivas), Churlinov (Dk. 76 Ahmet Sağat), Can Keleş (Dk. 46 Nonge), Tayfur Bingöl

GOL: Dk. 87 Lungoyi (Gaziantep FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 13 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 14 Burak Yılmaz (T.D.) (Gaziantep FK) – Dk. 90+3 Keita (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Zafer Görgen (Gaziantep FK) - Tafur Bingöl, Petkovic, (Kocaelispor)

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu 2'nci maçında Gaziantep FK sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

18'inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bayo'nun iki rakibini geçerek kaleci ile karşı karşıya vuruşu üstten dışarı çıktı.

26'ncı dakikada sol kanattan gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası solunda topla buluşan Churlinov'in vuruşu direkten döndü.

30'uncu dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in pasında topu önünde bulan Gassama'nın rakibini çalımladıktan sonra vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Camara'nın dokunuşunda top auta çıktı.

68'inci dakikada sol köşeden korner kullanan Kocaelispor'da topu önünde bulan Petkovic'in vuruşunu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Tayfur Bingöl'ün müsait pozisyondaki vuruşu auta çıktı.

74'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Camara'nın topuk pasında topla buluşan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası içerisine sokularak vurduğu şutu kaleci kurtardı.

87'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Nazım Sangare'nin ikili mücadelede kaptığı topla buluşan Lungoyi'nin ceza sahası içerisine sokularak yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmayı Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Gaziantep FK, Kocaelispor'u 1-0 Yendi
