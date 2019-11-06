Gaziantep FK'nın kupadaki rakibi Kırklarelispor

Gaziantep FK'nın Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'ndaki rakibi Kırklarelispor oldu.



Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kura çekimi sonucunda Gaziantep FK, Kırklarelispor ile eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçlarında ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.



Gaziantep FK, kupanın 3. turunda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 4-0, 4. turda ise Turgutluspor'u 3-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırmıştı. - GAZİANTEP