Son dakika haberleri... Şehit Altıntaş ve Kabaklı memleketleri Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şehit Altıntaş ve Kabaklı memleketleri Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı

16.02.2021 16:58

Son dakika haberi: Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı, memleketleri Gaziantep'te törenle toprağa verildi.

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı, memleketleri Gaziantep'te törenle toprağa verildi.

Malatya Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlandıktan sonra dün Gaziantep'e getirilen şehit naaşları, Bahaddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, şehitlerin babaları Şevket Altıntaş, Soner Kabaklı, anneleri Songül Altıntaş ve Cennet Kabaklı ile akrabalarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osman, Gaziantep milletvekilleri katıldı.

2 Ekim 2015'de Ağrı'daki birliklerine katılmak üzere yola çıkan ancak Tunceli-Pülümür kara yolunda alıkonulup kaçırılarak şehit edilen askerler için düzenlenen törende, ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlara kapanıp gözyaşı döken yakınları, şehitlerin fotoğraflarını öptü.

Bakan Gül'ün de zaman zaman duygusal anlar yaşadığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

Belediye Başkanı Şahin şehitlerin anneleri Songül Altıntaş ve Cennet Kabaklı ile yakından ilgilendi, teselli etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit naaşları Gaziantep Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törende, vatandaşlar terörü lanetleyen sloganlar attı.

Son dakika haberleri... Şehit Altıntaş ve Kabaklı memleketleri Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Altıntaş ve Kabaklı memleketleri Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Altıntaş ve Kabaklı memleketleri Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Altıntaş ve Kabaklı memleketleri Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı

Gaziantep, Cenaze, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şehit Altıntaş ve Kabaklı memleketleri Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika


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