Gaziantep Gençlikspor 3-2 Kazandı

Salon: Şahinbey
Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz
Gaziantep Gençlikspor: Yunus Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman, Hamdi Erkan, Aslan Ekşi (İvgen Deniz, Halil İbrahim Kurt, Alper Omurca, Muhammet Ertuğrul, Yusuf Eken)
İstanbul Gençlik: Palonsky, Mejias, Emre Berat Fırat, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Fatih Eren Uğur (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Serhat Coşkun, Hakan Kocal, Mert Nevzat Güneş, Çağatay Durmuş)
Setler: 19-25, 30-28, 25-16, 22-25, 17-15
Süre: 152 dakika (30, 37, 28, 31, 26)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Gençlikspor, konuk ettiği İstanbul Gençlik'i 3-2 mağlup etti.
