Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

9 saat önce

Türk besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Gaziantep'in düşman işgalinden 97. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü, System.String[]
Türk besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Gaziantep'in düşman işgalinden 97. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında bir dizi program düzenlendi.

Program, Türk besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda verdiği konserle başladı.

"Anadolu Kahramanlık Hikayeleri Konseri" adıyla organize edilen konserde, Uğurlu sevilen parçalarını hayranları için seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:55 Kaynak: AA

Tuluyhan Uğurlu, Uğurlu, Gaziantep, Güncel
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