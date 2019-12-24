Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü, kent protokolü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, mesajında, kentin Fransız işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlamanın, büyük gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Gaziantep'in tarihe beşiklik etmiş kadim bir şehir olduğunu ve 6 bin 317 şehit verme pahasına, tarihe mal olacak örnek bir savunma yaparak, 11 ay boyunca işgal kuvvetlerine karşı yokluk içerisinde kahramanca mücadele verdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gaziantepliler, kurtuluş yıllarında düşmana karşı gösterdikleri üstün direnişle, vatanımızın diğer illerindeki direnişlere de örnek oldukları gibi, bugünde sanayi ve ticaret alanında gösterdikleri muvaffakiyet, yarattıkları üretim ve istihdamla ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Gaziantep, kalkınmada da önderlik ve model olarak gösterilen marka bir şehir olmuştur. Milli mücadele döneminde aç, susuz ve başlarına yağan mermilere rağmen destansı bağımsızlık savaşı ile tüm dünyaya örnek olan bu şehrin insanları olarak bizler, şehitlerimiz ve gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır, Bu günde aynı dirayetli duruşumuzla vatanımıza ve bağımsızlığımıza yönelecek her türlü saldırıya karşı, ecdadımızdan aldığımız inanç ve kararlılıkla aynı şekilde cevap verecek güçteyiz."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de 25 Aralık'ın vatanına ve toprağına sahip çıkan Anteplilerin namus mücadelesi olduğunu belirterek, "Türk milleti, üzerinde yaşadığı toprağı, namus bildiği vatanını korumak için verdiği mücadele ile tarih boyunca diğer milletlerde hayranlık uyandırmıştır. Dünyada şaşkınlık yaratan ve bir benzeri olmayan milli mücadele destanının en ateşli, en şiddetli ve en çetin döneminden biri Antep savunması olmuştur." ifadelerini kullandı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da ülkedeki her ferdinin bu eşsiz tarihten haberdar olması, çocuklara ve gençlere anlatılması gerektiğini kaydederek, "İsminin başına 'Gazi' unvanını almış gazi şehrimizin savunması dillere destandır. Zira bu unvan, mukaddeslerin en ulvilerindendir. Gururluyuz, onurluyuz; bu gurur ve onurun emanetçisiyiz, en güzel haliyle de çocuklarımıza emanet etmeye namzetiz. Birkaç günde işini bitirip gitmeyi planlayan düşmanın şehrin önünde aylarca çakılıp kalması onları şüphesiz şaşırtmıştır. Oysa bu durum Türk için en tabii haldir. Çünkü Türk, savaşa, düğüne gider gibi gidendir, cennete, gül bahçesine girer gibi girendir." değerlendirmesinde bulundu.



İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise, Gaziantep savunmasının, milli mücadelemiz içinde ayrı bir önemi olduğuna işaret ederek, "Vatanımızın her köşesinde olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nın en çetin sahnelerinden biri de Antep topraklarında verilmiştir. Gazi şehrimizin vefakar, inançlı ve yüreği kurtuluş azmiyle dolu kahramanları büyük bir kararlılık, irade ve dayanma gücüyle sergiledikleri, tarihe mal olmuş örnek savunmalarıyla destanlaşmıştır." ifadelerine yer verdi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da Antep savunmasındaki direnişin tarihe altın harflerle yazıldığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir kentin bu şanlı savunması, yalnız Türklerin değil, bütün insanlık dünyasının hayret, takdir ve hürmetini kazanmıştır. Bu destansı mücadeleyi gençlerimizin de öğrenmesi çok önemlidir. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Bizler her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalıyız, yaşatmalıyız."

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da Gaziantep'in 98 yıl önce yazdığı destan ile zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğini dost ve düşman herkese gösterdiğine dikkat çekerek, o gün ortaya konulan mücadelenin, daha sonraki yıllarda herkes için rehber niteliğinde olduğunu işaret etti.

Geçmişteki başarıların yeni nesillere aktarmak adına, bundan sonra da herkese önemli görev düştüğünü dile getiren Ay, açıklamasında şunları belirtti:

"Gaziantepli, yıllar önce, atalarından aldığı ilhamla, her alanda başarıya koşmuş, tarih yazmış bir şehirdir. Bu uğurda, sorumluluklarımızı yerine getirmekten kaçınmamalıyız. 98 yıl önce yazdığımız destanı, bizden sonraki kuşaklara da aynı şekilde yansıtmalıyız. Bu kararlılığı gösterdiğimiz takdirde, Gaziantep yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir. Evet, başarmanın şifresi 6 bin 317'dir. Bu vesileyle, Antep Harbi sırasında kaybettiğimiz 6 bin 317 şehidimizin yanı sıra, vatan savunmasında gözünü kırpmadan can veren tüm şehitlerimizi de rahmet ve şükran duygularıyla bir kez daha anıyorum. Gazi şehrimizin kurtuluş günü olsun."