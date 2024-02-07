Gaziantep Metrosu İçin Onay Çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Gazi şehirde toplu taşımada yeni bir dönem başlatacak Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alındı.Karar sonrası 15 milyar TL'lik dev yatırım için Gaziantep'in tüm planlamalarının hazır olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu karar bizim için çok hayati, çok kıymetli. 1 milyonluk Şahinbey'i, 900 binlik Şehitkamil'e bağlamış olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 8082 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla, Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı, 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer aldı.
Mevcut ulaşım sistemlerine entegre olacak 10 kilometre 440 metre uzunluğundaki 9 istasyon ve 39 tren seti kapasiteli depodan oluşacak metro hattı, toplu taşımada güvenliğin, konforun ve memnuniyetin artmasını sağlarken, yeşil şehrin ulaşım standartlarını da koruyacak.2 yılda tamamlanması planlanan metro projesi, Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynakları ve dış kaynak fonları ile finanse edilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin kesin projesi olarak onaylanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yatırım programına sunulan metro hattının bütçesinin onaylanıp tamamlanmasıyla kentin kuzey – güney aksında, yeraltından toplu ulaşım raylı sistemi ile çevreci, sürdürülebilir ve konforlu şekilde sağlanacak.
Gaziantep bu proje ile; Gar İstasyonu'ndan başlayarak, Şehir Hastanesi'ne kadar ulaşımını hızlı, güvenli ve yeşil şehir şartlarına uygun standartlarda sağlayabilecek. Gaziantep metrosu derinlikleri 22 ile 53 metreyi bulan 9 istasyonla 10,4 km boyunca şehir içi seyahatini yeniden düzenleyecek. Gaziantep Metrosu, Gar'dan başlayan, Millet Bahçesi, Dr. Ersin Arslan Hastanesi, Düztepe, Kahvelipınar, Yeşilvadi, Akkent Parkı, Akkent Merkez İstasyonları ile devam eden ve şehir hastanesi istasyonu ile son bulan bir güzergaha sahip olacak.
Projenin yatırım planlamasına alınmasından sonra açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada proje için kurum olarak yıllarca mühendislik ve mimari alanda çalışıldığını aktararak, şunları söyledi:
"Metro projemiz bizim için çok hayatiydi. Büyükşehirlerin en büyük meselesi ulaşım. İrileşmememiz, sağlıklı büyümemiz gerekiyor. Ulaşım yatırımları bu konuda önemli. Hafif raylı sistemler ve Gaziray yapıldı. Ama bu metrosuz olmazdı. 15 Ocak itibariyle, 2024 Yatırım Programı'na alındı. Bu bizim için çok önemli ve hayatiydi. Gaziantep'i demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Yatırım programına metronun alınması en büyük hayalimizdi. Hayaldi gerçek oldu."
"Metromuz Gar'dan başlayarak Maarif Kavşağı, Düztepe, Kahvelipınar, Yeşilvadi ve Akkent'ten geçerek Şehir Hastanesi'ne varacak. 9 istasyon var. Bu istasyonların özelliklerine baktığımızda konforlu, çevreci, sıcağa soğuğa değmeden, 50 metre derinliğe inip şehri demir ağlarla örerek, 1 milyon nüfusa sahip Şahinbey'i 900 bin nüfuslu Şehitkamil'e bağlayacağız ve burada Gaziray ile OSB'ye götüreceğimiz büyük bir ulaşım projesi. En önemli ve zor kısmı geçtik. 15 milyarlık bir yatırım. Hızlı bir şekilde başlayacağız. Proje çok hızlı bir şekilde kendini amorti edecek. Trafikte en büyük sıkışıklık yaşanan noktalarda yer altına metroyla inmek bize ilaç gibi gelecek. 1 Nisan'da inşallah ve Allah'ın izniyle ustalık dönemimiz başladığında, ilk yapacağımız iş metronun çalışması olacak ve inşallah 2 yıl içerisinde bu şehri metroyla buluşturmuş olacağız."
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Son Dakika › Belediye › Gaziantep Metrosu İçin Onay Çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?