Gaziantep Polisgücü Süper Lig'de namağlup lider

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabını lider tamamlayan Gaziantep Polisgücüspor Erkek Takımı'nı kutlayan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "2019-2020 hokey sezonunda Süper Lig kupalarını Gaziantep'e getireceğiz" dedi.



Türkiye'nin Avrupa temsilcisi Gaziantep Polisgücüspor Kulübü Erkek Hokey Takımı, Amasya'da gerçekleştirilen 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Süper Ligi'nin birinci etabını namağlup unvanla attığı 82 gol ve toplam 25 puanla lider tamamladı. Gaziantep Polisgücüspor Kulübü bir yandan 2020'de Avrupa'da oynanacak olan Avrupa Trophy Ligi için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da Türkiye Süper Ligi'ndeki mücadelesini devam ettiriyor. Amasya'da liderlik koltuğuna namağlup unvanla oturan takımı kutlayan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Temennimiz ikinci etabı da lider tamamlayarak Süper Lig kupasını Gaziantep'e getirmek. Kadın ve erkek takımlarımız aynı zamanda 2020'de Avrupa'da gerçekleştirilecek olan gerek salon gerekse açık alan kategorilerinde katılacağı Avrupa şampiyonaları için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin Avrupa Trophy Ligindeki tek temsilcisi olan kulübümüzün 2020 yılında birçok kupayı Gaziantep'e getireceğine inanıyorum. Emeği geçen teknik heyetimiz başta olmak üzere sporcularımıza ve bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Yusuf Kasım'ın başantrenörlüğünü sürdürdüğü, Mustafa Karalar ve Ayşe Kasım'ın antrenörlüğünü üstlendiği takımda Ali Akın Özkılıç, Yusuf Yaşar, Muhammed Oran, Numan Poyraz, Celal Aydın, Reza Norouzzadeh, Behdad Beiranvand, Akif Çetiner, Furkan Özkılıç, Samet Aybaba Ceylan, Mustafa Doğan ve Vakıf Can Kılıç görev alıyor. Amasya'dan Gaziantep'e dönen takım önümüzdeki günlerde ikinci etap için çalışmalarını hızlandıracak. - GAZİANTEP