Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemlerinin etkin uygulanmasının takibi amacıyla kurullar oluşturuldu.

Bu kapsamda, Vali Abdullah Erin başkanlığında İl Hıfzısıhha Kurulu ile ilgili kamu kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan "Koronavirüs Koordinasyon Kurulu ve Danışma Kurulu" kuruldu.

Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya başkanlığında ise kamu kurum ve kuruluşları, gruplar ve İl Sağlık Operasyon Merkezinin koordine edildiği "İl Uygulama Takip Kurulu" ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Abdullah Solmaz başkanlığında "İl Koronavirüs Danışma Kurulu" oluşturuldu.

Bu arada, 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkmasının kısıtlanması üzerine, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları merkez ve tüm ilçelerde göreve başladı.

Vatandaşların, 112, 155 ve 156 telefon numaralarını arayarak ulaşabildiği Vefa Sosyal Destek Grupları, ihtiyaç sahiplerinin gıda, temizlik malzemesi, alışverişlerini karşılıyor, sağlık muayenelerini yapıyor.

Viranşehir ilçesinde ise belediye ekipleri, dezenfeksiyona aralıksız devam ediyor. İlçede vatandaşların uyarıları dikkate almayarak parklarda vakit geçirmesi üzerine harekete geçen ekipler, bankları kaldırdı.

Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, şehirler arası otobüs terminalinde dezenfeksiyon gerçekleştirildi. Ayrıca firma çalışanlarına maske ve eldiven dağıtıldı.

Öte yandan, Şehitkamil Belediyesince ilçe genelindeki park ve kaldırımlardaki banklar kaldırıldı.

Kilis

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, oluşturulan özel ekiplerce, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemeklerin, kent genelinde başta sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlı ve hastalar olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

- Malatya

Malatya'da da Vali Aydın Baruş başkanlığından toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu çeşitli kararlar aldı.

Kurul, kente giriş noktalarında toplu taşıma araçlarında gerekli kontrollerin yapılması ve vatandaşlara, muayene ile ateş ölçümünün ardından geçiş izni verilmesini kararlaştırdı.

Darende Kaymakamlığı tarafından ilçede görev yapan muhtarlarla, hükümet konağı önünde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kamu yöneticileri ve 67 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda, virüsün yayılmasının önlenmesi, merkez ve kırsalda yaşayan vatandaşların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Malik Çalışır, 65 yaş ve üstü tüm yaşlıların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda devlet olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Binası çevresinde ilaçlama ve dezenfeksiyonu tamamladı.

Ekipler, bölgedeki çalışmalarının ardından Gazi Mustafa Kuşçu ile Uzunoluk caddeleri ile Dijital Kurtuluş Müzesi ve Sütçü İmam Çeşmesi etrafında da bütün alanları dezenfekte etti.

Elbistan ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki evinde eşiyle yaşayan işçi emeklisi Mahmut Yönder (71), sokağa çıkma yasağı nedeniyle emekli maaşını çekemediği için polisi arayarak yardım istedi.


Talebi değerlendiren polis merkezi, yaşlı vatandaşın maaşını çekmesine yardımcı olması için ekip yönlendirdi. Ekip otosuyla en yakın ATM noktasına götürülen Mahmut Yönder, maaşını çekmesinin ardından evine bırakıldı.

Yönder de kendisine yardımda bulunan polislere kolonya ikram etti.

Matematik sorusuna sosyal medyadan cevap buldu

Öte yandan, ilçede üniversite sınavlarına hazırlanan Enes Balık, çözemediği matematik sorusunu Twitter üzerinden Elbistan Belediyesine gönderdi. Belediye ekipleri de "Sen yeter ki evde kal kardeşim." diyerek, sorunun çözümünü paylaştı.

Koronavirüs, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:28 Kaynak: AA

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