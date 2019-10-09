Gaziantep Tanıtım Günleri 10-13 Ekim'de Maltepe'de

İstanbul Gaziantep Dernekleri Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri 10-13 Ekim tarihleri arasında Maltepe Sahilinde 5'inci defa kapılarını aralayacak.



Kebabı, katmeri, baklavası ve fıstığıyla dünyanın önde gelen mutfakları arasında yer alan Gaziantep yemekleri İstanbulluların ayağına geliyor. İstanbul Gaziantep Dernekleri Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe Sahilinde 5'inci defa kapılarını aralayacak 10-13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak etkinlikte 200'den fazla Gaziantep mutfağına has yemek tadılacak.



"100 bine yakın katılımcı ve 150 bin porsiyon yemek tüketilmesini hedefliyoruz"



10 Ekim Cuma günü düzenlenen açılış töreniyle başlayacak etkinlikler 13 Ekim Pazar akşamına kadar Maltepe sahili etkinlik alanında devam edecek. Dünyanın önde gelen gastronomi merkezlerinden Gaziantep'in kültürünü ve yemeklerini tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Federasyon Başkanı Necati Göksu, "Gaziantep'in dünyaca meşhur gastronomi birikimini, kültürel zenginliklerini ve folklorünü İstanbullulara yakından tanıtmak için çalışıyoruz. Bu etkinliklerde amaç gelir elde etmek değil, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek. Elde edilen gelir gene Gaziantep'in tanıtımı ve burs olarak harcanmaktadır. Şenlikler kapsamında 100 bine yakın katılımcı ve 150 bin porsiyon yemek tüketilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.



Çiğköfte yoğurma ve baklava yeme yarışması



Şenlikte Türk Sanat Müziği'nin sevilen sesleri ve Gaziantepli sanatçıların da yer alacağı bilgisini veren Başkan Necati Göksu, "Ücretsiz halk konserleri ile izleyenlere müzik ve folklor gösterileri sunacağız. İstanbul halkını önce birbirinden lezzetli yemeklerimizle doyurup ardından halay ve folklor gösterileriyle yediklerini eritmelerini sağlayacağız. Çiğköfte yoğurma ve baklava yeme yarışmaları ve düzenlediğimiz performans gösterileri ile Gaziantep yemeklerini usta aşçıların nasıl yaptığını sergileyeceğiz. Şenlikte analıkızlı, beyran aşı, ciğer kebabı, içli köfte, mumbar, yuvarlama, firik pilavı, çiğ köfte, kuru dolma, yaprak sarması, yoğurtlu patates, kekik salatası, nohut dürüm, kebap, kelle paça, katmer, baklava, lahmacun başta olmak üzere yüzlerce çeşit yemek ve tatlı davetlilere sunulacak Gaziantep'ten getirilen kuruluk, salça, peynir, domates kurusu ve tereyağı gibi lezzetler de kışlık gıda hazırlıklarını yapan ev hanımları için büyük kolaylık olacak" diye konuştu.



Etkinlikte yazarlar imza günleri de düzenleyecek. 11 Ekim Cuma Erol Güngör, 12 Ekim Cumartesi Avukat Cengiz Hortoğlu, 13 Ekim Cumartesi İnal Aydınoğlu kitaplarını imzalayacak. - İSTANBUL