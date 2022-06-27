Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı

Oğuzeli ilçesi Ermiş Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonda, ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen ve onları para karşılığı taşıdığı tespit edilen zanlı yakalandı.

Kaynak: AA

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