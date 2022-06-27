Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı

27.06.2022 16:49
Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Oğuzeli ilçesi Ermiş Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonda, ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen ve onları para karşılığı taşıdığı tespit edilen zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Göçmenler ise sınır dışı edildi.

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İzmir açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı İzmir açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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