Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirildi

21.04.2022 11:34
Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirildi

Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirilen iş yerinin sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirilen iş yerinin sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde taklit ürünlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda merkez Şehitkamil ilçesindeki iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 420 bin lira olan 2 bin 944 taklit ürün ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirildi

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Cumhuriyet, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 bin 944 taklit ayakkabı ele geçirildi - Son Dakika
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