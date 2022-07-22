GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP'te, bir işyerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekstilkent Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin M.Ş. ve A.R. olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe; 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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