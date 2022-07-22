Tekstilkent Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin M.Ş. ve A.R. olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe; 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Tekstilkent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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