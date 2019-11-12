Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te yapılan operasyonda 5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep'te 5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan operasyonda 5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir tır garajı içerisindeki araca operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yapılan aramada 940 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kg gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği vurgulandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
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