Gaziantep'te 5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı

Gaziantep'te yapılan operasyonda 5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir tır garajı içerisindeki araca operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yapılan aramada 940 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kg gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.



Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği vurgulandı. - GAZİANTEP