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Gaziantep'te 5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı
7 saat önce
Gaziantep'te yapılan operasyonda 5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
Gaziantep'te yapılan operasyonda 5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir tır garajı içerisindeki araca operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yapılan aramada 940 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kg gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği vurgulandı. - GAZİANTEP
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