Gaziantep'te anne vahşeti: 5 yaşındaki çocuğuna günlerce işkence ederek aç bıraktı - Son Dakika
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Gaziantep'te anne vahşeti: 5 yaşındaki çocuğuna günlerce işkence ederek aç bıraktı

27.11.2022 14:09

Gaziantep'te anne vahşeti: 5 yaşındaki çocuğuna günlerce işkence ederek aç bıraktı Gaziantep'te annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkenceye maruz kalan 5 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Gaziantep'te anne vahşeti: 5 yaşındaki çocuğuna günlerce işkence ederek aç bıraktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkenceye maruz kalan 5 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, köyde zeytin toplamak için bir kaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde buldu. Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor. Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili iddialara göre, babanın bir kaç gündür köyde zeytin toplamaya gittiğini o esnada annesinin kız çocuğuna işkence ederek aç bıraktığını öğrenildi. Öte yandan çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne Fatma Y.'nin ise raporlu olduğunu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te anne vahşeti: 5 yaşındaki çocuğuna günlerce işkence ederek aç bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te anne vahşeti: 5 yaşındaki çocuğuna günlerce işkence ederek aç bıraktı - Son Dakika
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