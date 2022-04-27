Gaziantep'te bayram öncesi motosiklet sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika
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Gaziantep'te bayram öncesi motosiklet sürücülerine ceza yağdı

27.04.2022 19:51

Gaziantep'te bayram öncesi motosiklet sürücülerine ceza yağdı Gaziantep'te trafik polisleri Ramazan bayramına sayılı günler kala motosiklet sürücülerine yönelik yaptığı denetimlerde, 133 sürücüye ceza keserken, 15 motosikleti trafikten men etti.

Gaziantep'te bayram öncesi motosiklet sürücülerine ceza yağdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te trafik polisleri Ramazan bayramına sayılı günler kala motosiklet sürücülerine yönelik yaptığı denetimlerde, 133 sürücüye ceza keserken, 15 motosikleti trafikten men etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde motosiklet sürücülerine yönelik 2 gün süren denetimler gerçekleştirdi. Ekipler uygulamada toplam 1002 motosiklet ve sürücüsünü kontrol ederek, denetledi. Kontrollerde Karayolları Trafik Kanunu'na uymayan 133 sürücüye kanunun çeşitli maddelerinden cezai işlem uygulanırken 15 motosiklet ise trafikten men edildi.

Ekipler bayram öncesinde, bayramda ve bayram sonrasında da denetimlerin artarak süreceğini de kaydetti.

Gaziantep'te bayram öncesi motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Gaziantep'te bayram öncesi motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Gaziantep'te bayram öncesi motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Gaziantep'te bayram öncesi motosiklet sürücülerine ceza yağdı

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Gaziantep, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te bayram öncesi motosiklet sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te bayram öncesi motosiklet sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika
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