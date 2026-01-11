Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep\'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
11.01.2026 19:23
Gaziantep'te iki grup arasında bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan 18 yaşından küçük 3 zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemir Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada M.D. (17) ve C.N.S. (17) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.D., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, diğer yaralının da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Katil zanlı 3 şahıs yakalandı

Olay sonrası kaçan ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen katil zanlıları Y.H., M.H. ve A.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Katil zanlısı 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
