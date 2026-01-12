Gaziantep\'te Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemir Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Mustafa Demir (17) ve C.N.S. (17) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden M.D.'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Bağlarbaşı Mahallesi'nde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Öte yandan olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şüpheliler Y.H., M.H. ve A.A.,'nın işlemlerinin devam ederken, hastanede tedavisi süren diğer yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP