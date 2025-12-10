Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti - Son Dakika
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti
10.12.2025 13:22
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti
Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Baskın yapılan adreslerde duvarlara polise ihbar edilmemesi için yazılan, "Polise ötersen 26 bin TL cezası var" şeklindeki yazılar ise şoke etti.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, fuhşa teşvik ve aracılık etme-zorlama suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere koçbaşı ile baskın yapılarak 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, silah ile suç unsuru malzemelere el konulurken, fuhuş yuvası olarak kullanılan bir adreste broşüre yazılarak duvara asılan, 'Polise konuşursan 25 bin sana, 25 bana para cezası var. Sakın konuşma. Soran olursa daire bakmaya geldim. Polise ötersen 26 bin TL cezası var. Polise ötme, polise ötersen kişi başı 26 bin TL cezası var' şeklindeki ifadeler ise pes dedirtti.

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 14 şahıs tutuklandı, duvardaki yazılar şoke etti

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyon sonucunda bir yağma olayı da aydınlatıldı.

Kaynak: İHA

