Gaziantep'te İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi devreye giriyor - Son Dakika

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), tarafından yaptırılan "İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi"nin inşaatı tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre tesis, şehirdeki atıksuyu toplayıp arıttıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" standartlarına uygun şartlarda azot ve fosfor giderimlerini yaparak derelere deşarj edilebilir duruma getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, tesisin su almaya başladığını, büyük bir altyapı çalışmasının sonucu olduğunu ifade etti.

Arıtma tesisinin, Avrupa Birliği şartlarına uygun tasarlandığına dikkati çeken Sönmezler, şunları kaydetti:

"Azot, fosfor giderimi olan ileri biyolojik bir tesis. 200 bin metreküp arıtma kapasitesi mevcut. Japonya Kalkınma Ajansı ve İller Bankası ile ortak yürüttüğümüz bir projeydi. Proje aşağı yukarı tamamlandı. Bu ayın başında su almaya başladık. Bu özellikle Oğuzeli Bölgesi'ndeki Sacır Deresi'nin temiz akması demek. Kısa zaman içerisinde tam kapasite arıtma çalışacak. Tesisle beraber hem kanalizasyonda arıtma oranı yüzde yüze çıkacak hem de Sacır'daki kirlilik tamamen ortadan kalkacak. Türkiye'de devam eden en büyük arıtma tesisi projelerinden birisi. Önümüzdeki günlerde büyük bir açılış töreni planlıyoruz."