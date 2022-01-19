Gaziantep'te kar trafiği durdurdu, sürücüler çileden çıktı - Son Dakika

- Gaziantep'te kar trafiği durdurdu, sürücüler çileden çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te hayatı dün akşam felç eden kar yağışı tüm kentte trafiği durma noktasına getirdi. Yolda saatlerce bekleyen sürücüler çileden çıkarken kar temizleme çalışmalarının yetersiz olmasını eleştirdi.

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı iş çıkışı evlerine dönmek isteyen vatandaşların eve dönüş yolunu çileye dönüştürdü. Kısa sürede tüm şehri etkisi altına alan kar yağışı ana arter ve caddelerin kapanmasına neden oldu. Yollarda yüzlerce metre uzunluğundan araç kuyruğu oluştururken kentin tamamında trafik durma noktasına geldi. Tramvay seferleri kar yağışından dolayı aksarken yolda aracıyla ilerlemeyen vatandaşlar, araçlarını yolun ortasında bırakarak yaya olarak devam etti.

Yollarda kara saplanan araçları saplandığı yerden kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, araçları kardan kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Trafiğin santim santim ilerlediği saatlerde yaşanan yoğunluk sürücüleri isyan ettirdi. Yollardaki kar temizleme çalışmalarının yetersiz olmasını eleştiren vatandaşlar, yoğun yağan kara doğru müdahale edilmediğini söylediler.

Dönüş yolunun rezilliğe dönüştüğünü söyleyen Ahmet Kırmaz, "45 dakikadır kavşakta bekliyorum. Rezilliğimizi görüyorsunuz. Ben kar temizleyen tek bir görevli bile görmedim. Yazıklar olsun. Bir tane polis yok. Belediye 400 personel çalışacak dedi ama söylenenle yapılanlar bir değil" dedi.

Normalde 20 dakikada geldiği yolu bu akşam 2 saatte geldiğini ifade eden Cem Kara ise, "Geldim ama artık ilerleyemiyorum. Arabamı kaldırıma bıraktım. Orda bekliyor. Bu akşam eve varabileceğimi düşünmüyorum. İleride bir arkadaşım oturuyor orada gidip kalmayı düşünüyorum. Kar temizleme çalışması göremedik. Yani belediyenin tuzu yoksa tuz alalım" diye konuştu.