Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen imam öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen imam öldü

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen imam hayatını kaybetti.

Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen imam öldü, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen imam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 13 kilometre uzaklıkta Adaklı Mahallesindeki Adaklı Cami'de imamlık yapan 23 yaşındaki Muhammet Deniz, sabah namazı için camiye gelmeyince cemaatten bazıları genç imamın evine gitti.

Deniz'in evde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi

Eve gelen ekipler, Deniz'in kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Deniz'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Muhammet Deniz, Gaziantep, Adaklı, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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