Gaziantep'te 7 noktada 2 bin kişi kontrol edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 7 noktada 2 bin kişi kontrol edildi

02.09.2022 12:06
Gaziantep'te 7 noktada 2 bin kişi kontrol edildi

Gaziantep'te polis ekipleri 2 gün içerisinde 7 ayrı noktada yaptığı denetimlerde 350 araç ve 2 bin 26 kişiyi kontrol etti.

Gaziantep'te polis ekipleri 2 gün içerisinde 7 ayrı noktada yaptığı denetimlerde 350 araç ve 2 bin 26 kişiyi kontrol etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde 31Ağustos ve 1 Eylül 2022 tarihleri arasında Maarif Kavşağı, Suburcu, karagöz caddeleri, Ünaldı, Tekstilkent, Bozoklar mahalleleri ve Demokrasi meydanında şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Denetimlerde 350 araç denetlenerek, 2 bin 26 şahıs kontrol edilmiş, 229 adet gümrük kaçağı sigara, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet tabanca, 12 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kontrollerde 5 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 8 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
GSO Başkanı Ünverdi ihracat rakamlarını değerlendirdi GSO Başkanı Ünverdi ihracat rakamlarını değerlendirdi Video: Çin'de Yaşayan Amerikalı, Çin'in Yeni Enerjili Araç Akıllı Fabrikasını Keşfediyor Video: Çin'de Yaşayan Amerikalı, Çin'in Yeni Enerjili Araç Akıllı Fabrikasını Keşfediyor Emniyet şeridi kurnazları polisten kaçamadı Emniyet şeridi kurnazları polisten kaçamadı
Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 7 noktada 2 bin kişi kontrol edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:26 Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:10:59. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 7 noktada 2 bin kişi kontrol edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement