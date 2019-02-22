Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Sahte Avukat Tutuklandı

Gaziantep'te Sahte Avukat Tutuklandı

33 dakika önce

Gaziantep'te kendini avukat olarak tanıtarak, vatandaşlardan para alan Y.E.Ç., polisin yaptığı operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Sahte Avukat Tutuklandı, System.String[]
Gaziantep'te kendini avukat olarak tanıtarak, vatandaşlardan para alan Y.E.Ç., polisin yaptığı operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada çok sayıda sahte avukat kimliği, avukatlık belgesi ve avukat cübbesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kentte sahte avukat kimliği ile dolandırıcılık yapıldığı ihbarı ile harekete geçti. İncilipınar Mahallesi'nde Y.E.Ç.'nin açtığı avukatlık bürosuna operasyon yapan ekipler yaptıkları aramada çok sayıda sahte avukat kimliği, şüphelinin avukat olduğuna dair sahte belgeler ve avukat cübbesi ele geçirdi. Kendisine avukat gibi göstererek ofisine gelenlerden avukatlık masrafları adı altında para aldığı tespit edilen Y.E.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:42 Kaynak: DHA

Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yapılandırma Borçlarını Ödeyemeyen Vatandaşlar İçin Son Gün 28 Şubat 47 Yıl Ceza Aldığını Öğrenen Mahkum, Avukatını Yumrukladı

CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Sözlerini Hatırlatan Vatandaşa Böyle Cevap Verdi Yol Kenarındaki 200 Kiloluk Top Mermisi Polisi Alarma Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 11:15:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Sahte Avukat Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]